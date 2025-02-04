高雄女要求釋放柯文哲　寄信恐嚇「建築物突然裂開倒塌」下場曝

▲支持者不滿柯文哲遭羈押，寄恐嚇信點名官員釋放柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄陳姓女子在去年民眾黨前主席柯文哲遭涉貪遭收押後，情緒激動，寫信到台北地檢署，要求法院如果再不判決柯文哲無罪確定並釋放柯文哲的話，某些官員的住家，將在限期內「突然整個裂開然後倒塌」，台北地檢署偵辦認為，陳女寄信內容足以恐嚇公眾致生危害公共安全，考量陳女坦承犯行，4日給緩起訴處分，條件是60小時義務勞務、法治教育6小時。

起訴指出，柯文哲因涉嫌京華城圖利收賄、公益侵占政治獻金等案，在2024年8月間遭搜索約談後，9月被法院裁定羈押，住在高雄燕巢的陳姓女子，9月16日用手機打字，點名台北市議員鍾小平和前民眾黨員吳靜怡，還有中選會主委李進勇、選務處某些官員，跟各縣市選委會某幾位主委，以及台北地檢署某些檢察官及廉政署署長、還有高等法院及台北地院某些官員，以及快要卸任的司法院長許宗力和司法院副院長蔡炯墩。

陳女在文字中要求，「台北地院如果再不判決柯文哲無罪定讞並釋放柯文哲的話」，這些人的住家，將會在西元2024年的10月3日，也就是農曆9月初1前的7天以內，「整棟建築物突然整個裂開然後倒塌」，陳女將打好的內容列印出來後寄到台北地檢署，並在寄件者署名，「神(佛菩薩)指派某位無名Youtuber寄信給某人告『知京華城案的真正的真相』」。

陳女同一封信寄了兩次，北檢承辦人員收信後透過政風室簽分偵辦，陳女到案坦承犯行，郵局監視器也拍到陳女2度進出投遞的畫面，檢察官考量陳女犯後態度，給予緩起訴，處分期間2年，需在1年內提供60小時義務勞務，並接受法治教育6小時。