大S驟逝掀流感疫苗搶打潮　陳其邁曝「高雄庫存」：剩8000劑

▲大S流感併發肺炎驟逝，引發民眾排隊施打疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎逝世，驟逝消息震驚社會，也引發流感疫苗搶打潮。高雄市長陳其邁表示，高雄庫存疫苗現在大概剩下8,000劑左右，在藥物治療的部分，克流感等抗病毒藥物，對流感效果也非常好，高雄在600多家診所，都備有足量克流感等抗病毒藥物，若有疑似症狀一定要盡速就醫接受治療。

大S流感猝逝引起恐慌，掀起一波疫苗搶打潮，陳其邁受訪指出，流感疾病跟一般呼吸道感染的疾病，在開始的時候症狀有時候非常類似，但是一般流感的疾病在症狀上、程度會比較嚴重，且常有發燒、全身肌肉痠痛等比較嚴重的症狀，提醒市民朋友要特別注意。

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陳其邁說，高雄市在疫苗部分，今年配發額數是80萬劑流感疫苗，65歲以上長輩接種率超過5成，庫存疫苗現在大概剩下8,000劑左右。

▲陳其邁表示，高雄庫存流感疫苗約剩8000劑。（資料著／記者賴文萱攝）

在藥物治療的部分，因為克流感等抗病毒藥物，對流感效果也非常好，高雄在600多家診所，都備有足量克流感等抗病毒藥物。如果民眾有疑似比較嚴重的呼吸道症狀，一定要盡速就醫接受治療，服用克流感藥物效果也非常好。

最重要的還是兩項，一個是要做好個人保護，對所有呼吸道疾病都一樣，在人口比較擁擠的地方，可能要戴上口罩比較適合，尤其過年期間有很多民眾返家過年，也許在家裡的聚會會有一些傳染，要特別提醒在公司等這些地方，假如有人有症狀，個人必須戴上口罩，假如沒有的話，是屬於比較密閉空間，還是建議個人可以戴上口罩。

陳其邁強調，簡單講，打疫苗、即早就醫、服用克流感藥物，盡量減少到人潮擁擠地方，如果沒有辦法避免，請戴上口罩。

至於有沒有考量增加採購疫苗？他回應，疫苗是屬於中央配發的數量，按照相關人口部分來進行整個疫苗調節，這部分會配合中央政府的政策，來跟CDC做協調。