「提醒N遍打流感疫苗」沒人在意！ICU醫嘆：名人出事才去搶

▲民眾搶打疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）



記者施怡妏／綜合報導

藝人大S因感染流感併發肺炎猝逝，令人震驚，不少民眾擔憂疫情，搶著詢問是否有流感疫苗可供施打，ICU名醫陳志金感嘆，儘管提醒了無數次要打疫苗，有些人還是無動於衷，但只要新聞一報導出來，他們便迅速行動，「名人也會得病，我也不能倖免」，不禁感嘆「提醒N遍不心動，新聞一出便行動」

ICU醫師陳志金在粉專發文，有些民眾對於染病的機率、重症惡化的風險，以及「預防勝於治療」的諄諄告誡，似乎沒有太大反應。但是，對於「名人也會得病，我也不能倖免」，這件事情卻特別有感覺，對於大家都「搶」著要的東西，更是展現出「輸人不輸陣」的行動力。

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醫生進一步指出，「疾病預防」一直以來都存在著「名人效應」，只有在這種情況下，有些人才會真正豎起耳朵聆聽；他坦言，無論何時，疾病預防都需要媒體和大眾的共同宣導，特別是在公務預算受到限制的當下。

貼文曝光，許多人有感，「新聞出來馬上搶翻天，然後再抱怨政府疫苗採購不足」、「真的會氣死，唸到口水都乾了還不打，現在去診所人擠人還不一定排得到」、「年前很多醫藥新聞都有相關提醒，只是真的也沒人注意看，名人效應影響力很大」、「不見棺材不掉淚」、「之前一堆公費流感疫苗沒人想打，現在大家搶著打自費疫苗，名人的催打效果遠大於政府機關」。

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