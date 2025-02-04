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對抗流感4招「打疫苗最有效」　內科醫籲5症狀應立刻就診

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎離世，享年48歲。澄清綜合醫院中港分院分享4招對抗流感的方式，包含戴口罩（遮住口鼻並定期更換）、打疫苗、勤洗手、保持社交距離。該院內科部主任兼慢性呼吸照護病房主任惠群提醒，流感的初期症狀和一般感冒類似，但如果出現呼吸困難、血氧下降、嘴唇發紫、意識不清或血壓下降等症狀，請立刻就醫治療。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲每年秋冬是流感的高峰期。（資料照／記者林敬旻攝）

澄清綜合醫院中港分院3日在臉書公布對抗流感的4招方式，內科部主任兼慢性呼吸照護病房主任惠群表示，每年秋冬是流感的高峰期，進出人多的地方或密閉空間，感染風險會隨之提高，為了保護自己和家人的健康，請民眾務必保持適當的社交距離、勤洗手（使用肥皂或酒精消毒），並正確戴口罩（遮住口鼻，且定期更換），如果有咳嗽、打噴嚏等呼吸道症狀，出門時請一定要戴好口罩，避免傳染給他人。

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澄清綜合醫院中港分院分享4招對抗流感的方式。（圖／翻攝自Facebook／澄清綜合醫院中港分院）

▲對抗流感的4種方式。（圖／翻攝自Facebook／澄清綜合醫院中港分院，下同。）

家醫科廖彥惠醫師也提醒，目前「打疫苗」是對抗流感最有效的方式，今年1月1日起擴大公費流感疫苗全年齡施打，尚未施打的民眾可以掛號門診向醫師諮詢施打公費流感疫苗，肺炎鏈球菌也建議要同步施打（65歲以上才有公費），如果有出國需求，建議14天前施打才有保護力。

澄清綜合醫院中港分院分享4招對抗流感的方式。（圖／翻攝自Facebook／澄清綜合醫院中港分院）

▲民眾若想施打公費流感疫苗，可掛號向醫師諮詢。

惠群強調，流感的初期症狀和一般感冒類似，可能包括喉嚨痛、鼻塞、發燒、全身疲倦、肌肉痠痛等等，但如果出現呼吸困難、血氧下降、嘴唇發紫、意識不清或血壓下降等危險症狀，應該立刻就醫，以免延誤治療

此外，院方提醒，若感染流感，某些高風險族群容易出現嚴重併發症，例如肺炎或多重器官衰竭，包括長者、曾中風或患有慢性退化性神經系統疾病的人，以及有慢性心血管疾病（如心臟病、高血壓、糖尿病併發症）、慢性呼吸道疾病（如氣喘、慢性肺阻塞、支氣管擴張症）、慢性肝腎疾病的人，或是曾切除脾臟、接受器官移植或長期使用免疫抑制藥物者，這些族群都應該特別注意個人的衛生與健康狀況，並積極預防感染。

#大S 流感併發肺炎驟逝 醫籲對抗 #流感...

澄清綜合醫院中港分院發佈於 2025年2月3日 星期一
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