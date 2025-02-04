被大S猝逝嚇到！民眾搶打疫苗「掛號暴增10倍」　檢察官也來問

記者游瓊華／台中報導

藝人大S因流感併發肺炎病逝日本，消息傳出後引起不少民眾恐慌，從昨(3)日開始，診所外就出要打疫苗的人潮。台中一間診所統計，新聞曝光之後，到診所打疫苗人數比年前暴增10倍；另外，也有檢察官到大醫院替家人詢問是否還有疫苗可打。

▲大S染流感併發肺炎猝逝消息傳出後引發民眾憂心，診所出現搶打疫苗人潮。（圖／施勝桓醫師提供）



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▲不少年輕人準備前往日本，趕在出國前來打疫苗。（圖／施勝桓醫師提供，下同）



台中施勝桓小兒科診所院長施勝桓表示，大S猝逝消息出來，診所詢問電話就被打爆，不少人詢問是否還有疫苗可打，攜家帶眷到診所打疫苗，其中不少是即將到日本旅遊擔心染疫，但已經付了出國到日本的團費、機票、住宿費用，無法退，只好硬著頭皮前往；也有許多人剛從日本回來，出現流感症狀，緊急到診所快篩，當心中鏢。

施勝桓粗估，昨天診所就湧入破百人掛號，到昨晚9點、距離結束營業還有半小時，都仍有超過50位民眾頂著寒風候診，夜診延長1小時才看完診；今天早上同樣掛號民眾不斷。

施勝桓也呼籲，具慢性病史者以及65歲以上長者等高危險群，都要特別留意健康狀況，如果出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，就要盡速就醫。