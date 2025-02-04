CNN關注大S病逝　首頁報導：華語世界「最知名明星」之一

▲大S被CNN形容為「華語世界最知名的明星之一」。（圖／記者徐文彬攝）



記者吳美依／綜合報導

女星大S（徐熙媛）猝逝震驚國際，美媒CNN在首頁刊登報導指出，她是「華語世界最知名的明星之一」，前往日本家族旅遊期間，卻染上流感並且死於肺炎，享年48歲。

CNN引述小S（徐熙娣）聲明報導這則死訊，內文也指出，小S先前就曾在電視上透露，姊姊近年健康狀況不佳。

▲CNN在首頁刊登大S病逝報導。（圖／翻攝CNN）



CNN寫道，1990年代中期，17歲的大S與妹妹組成華語流行音樂雙人組合S.O.S而走紅。這對姊妹以敏銳的幽默感聞名，這一點在2人雙雙成為熱門脫口秀主持人之後更加顯著。

不過，讓大S一舉成名的，卻是2001年電視劇「流星花園」。她在劇中擔綱女主角，飾演一名與富家公子相戀的平凡女孩，引起數百萬粉絲的共鳴。

2022年，大S結束與中國商人汪小菲的11年婚姻之後，退出演藝圈。她身後留下丈夫、南韓饒舌歌手具俊曄，以及前一段婚姻的2個孩子。

▲CNN指出，大S因為飾演「流星花園」女主角一舉成名。（圖／記者李毓康攝）

「大S去世」3日登上中國社群媒體微博熱搜，總瀏覽數超過15億，震驚粉絲們紛紛哀悼，「這真的讓人難以置信」、「太突然了，生命真的太短暫了。」許多華語圈名人也表示震驚，與她在「流星花園」共同演出的朱孝天，在微博發文哀嘆「晴天霹靂」。