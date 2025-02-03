談罷免疑落淚！　葉元之「紅眼眶」嘆民眾被狼子野心的政客煽動

▲罷免葉元之第一階段過關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民團發起全台大罷免，指標選區新北市板橋東區國民黨立委葉元之第一階段已達標，罷免團體今（3日）把連署書送中選會審查。葉元之下午現身板橋區行動治理座談，被問到罷免議題，葉元之說，罷免團體早在剛當選就已啟動「他們要的是我的位置」，不是要他做事，並細數為地方爭取的汙水下水道經費、電桿地下化、閒置國有地活化時，更疑似泛淚。不過，他事後強調紅眼眶是因為「過敏」。

葉元之說，若罷免理由是覺得他贏得少，因為只有贏對手羅致政兩千多票，「那如果是這樣的話民進黨輸我耶！」毫無正當性可言。

葉元之講到激動處更疑似紅眼眶，但隨即解釋自己只是因為過敏。葉元之認為，現在被形容成很爛很爛的立委，政績白的講成黑的，還被造謠沒跑地方，但民眾選他出來就是要幫地方做事、監督政府把關預算，「如果投票，也是要告訴大家說，我們實際上有按部就班地在做這些事情，希望大家繼續支持，不要被少數有狼子野心的政客煽動」。

葉元之說，選民若有好的意見都可以給他鞭策，「那他現在是我還沒開始做就要罷免我，從我當選就要開始罷免我，他們沒有要我做，他們只要我的位子，他們沒有要我做事」，有一些人有野心，只是說以前民主制度沒有這樣，「以前罷免是我投票給你、你打混我就把你拉下來，現在不是，現在是選輸的要罷免選贏的，支持民進黨的要把國民黨的拉下來，那我覺得算是創下民主的另外一個篇章啦」。

葉元之細數過去一年的政績，地方部分包括對很多里長的陳情協助會勘，比如荒廢國有地綠美化或改建停車場，以及國小建設操場更新、電線桿地下化，協調預算卡關的都市計畫、汙水下水道等，另外泰板輕軌社後支線也有幫忙盯進度；中央部分的是在教育政策與第一線教課出現落差時，向教育部反應教學現場的實際狀況。

