最新「立委就任週年聲量」曝光　TPOC揭綠獲外部奧援、藍白有隱憂

▲立法院113名立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期於今（3日）報到，TPOC則公布「113名立法委員就任週年網路聲量」，發現每日平均聲量約落在5.9萬則，期間共有8次高峰。進一步分析，國民黨立委總聲量超過850萬居第一，民進黨立委擁716萬則，民眾黨立委擁398萬則，藍綠總聲量差距高達7％，雙方好感度則不相上下，但「總預算案」攻防，民進黨即使人數劣勢，但聲量與好感度已能在部會加持下與藍白平起平坐，在野黨未來恐怕必須思考如何說服選民，否則勢必無法繼續掌握話語權。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析「國會相關議題聲量」，調查顯示，過去一年在所有與立法院有關議題中，每日平均聲量約落在5.9萬則左右，期間共有9次明顯的高峰。

TPOC指出，第1個熱門話題是5月17日藍白合推「國會改革」法案，聲量增加至27.6萬則。第2個熱門話題是5月28日「立法院職權行使法」修法，民團號召7萬名「青鳥」串連包圍立法院，單日聲量逾18.7萬則，破十萬聲量約延燒3天。

TPOC再指，第3個熱門話題是6月21日立法院投票否決立院職權修法覆議案，當天創下逾12.8萬則聲量。第4個熱門話題是7月8日內政委員會排審「公職人員選舉罷免法」，朝野雙方爆發激烈推擠、口角，單日創下11.4萬則聲量。

TPOC提到，第5個熱門話題直至10月25日出現，聲量來自憲法法庭針對國會職權修法作出「多數違憲」的判決，單日聲量飆增逾6.8萬則。第6個熱門話題為11月6日立法院財政委員會排審「財政收支劃分法」，國民黨籍召委陳玉珍僅花3分鐘就將法案送出委員會，單日聲量超過7.9萬則。第7個熱門話題為12月20日立法院處理「選罷法」、「財劃法」等三案，「青鳥」再度上街，一度試圖衝入立法院，單日聲量超過27.1萬則，破十萬聲量也維持超過1周才逐漸消退。第8個熱門話題是1月4日民進黨團總召柯建銘公開嗆「雙罷」，單日聲量超過15.9萬則。

TPOC指出，而1月21日立法院會表決中央政府總預算案，刪減程度是往年6倍以上，單日聲量超過13.8萬則目。值得關注的是，其實在總預算案三讀前，因柯建銘率先預告「大罷免潮來了」，使得政治話題聲量衝高，直到休會前一周，和國會相關的網路討論，每日網路聲量幾乎都能突破10萬則大關。

▼TPOC分析「國會議題聲量」。（圖／TPOC提供，點圖放大）

接著，TPOC進一步分析「三黨立委聲量」，數據分析顯示，國民黨立委在過去一年來總聲量超過850萬則居第一，民進黨立委擁716萬則，民眾黨立委擁398萬則，藍綠總聲量差距高達7％，雙方好感度則不相上下，約落在0.69至0.66之間。

總體而言，在藍白立委人數優勢之下及強勢主導議題走向下，綠營立委的聲量空間確實遭受壓縮，但值得注意的是，自2025年1月1日以來，政壇對於總預算關注度變高，民進黨立委搭配行政部門齊發聲，隱隱已可與藍白陣營抗衡；另外，柯建銘登高一呼「全台大罷免」，加上「青鳥」與地方團體欲與藍白陣營抗衡，使得民進黨立委不再單兵作戰，反而獲得外部聲量奧援，聲量直逼近5成，總聲量超過142萬則，領先國民黨立委的102萬則與民眾黨立委的61.8萬則。

▼TPOC分析「三黨立委聲量」。（圖／TPOC提供，點圖放大）

TPOC指出，若是以「總預算案」攻防話題為例，民進黨立委與行政部門與總預算案相關的總聲量約落在12.2萬則左右，國民黨與民眾黨立委聲量加總約13.7萬則，雙方好感度均為0.42，可說是戰得難分軒輊，即便綠營在國會處於人數劣勢，但聲量與好感度已能在部會加持下與多數的藍白平起平坐。

最後，TPOC強調，回顧過去一年多個攻防戰場，執政黨顯然知道自己「數人頭」絕對比不過「藍白合」，因此也祭出多種反制手段，近期串連行政部門發聲，透過社群讓百工百業、民間團體、青鳥們知道國會動態，尋求其支持，以此對抗掌握多數的藍白聲量，倘若這股能量不消散，在野黨未來恐怕必須思考如何說服多數選民，不能再仗著人數優勢有恃無恐，否則勢必無法繼續輕鬆掌握多數話語權。

▼TPOC分析「三黨立委總預算案聲量」。（圖／TPOC提供，點圖放大）