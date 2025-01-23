　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11「美樂蒂、酷洛米」同台！20款夢幻周邊　同步三麗鷗快閃購

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

▲7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN歡慶「MY MELODY」50周年及「KUROMI」20周年，讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，開發設計20款限量周邊；同步還加開「三麗鷗好朋友超萌周邊」，將於2月5日下午3點起開放快閃購，想收藏周邊和增添生活療癒感可準備手刀下單。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」開發20款周邊。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN全店精品推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」，慶祝酷洛米、美樂蒂兩姊妹生日，聚焦夢幻家飾、外出穿搭兩大日常情境，開發超過20款生活周邊，最低入手價199元起。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

▲▼視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑兩大色系為主。（圖／業者提供）

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑兩大色系為主，更以圓點點、蝴蝶結、蕾絲邊、透膚紗、蓬蓬裙等少女元素，開發可愛兼具時尚的生活配件，包括極具蒐藏價值的娃娃玩偶、抱枕、家飾等。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出20款周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

更有時下最夯的「雲朵包系列」，一次開發出化妝包、零錢包兩種選擇。而考量新年換新手機配件，推薦LANI’s流沙防摔殼、Magsafe磁吸卡包、ENERGEA MagPac Mini磁吸無線快充行動電源，想要實用兼具可愛的粉絲可入手。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

▲各種夢幻包款，更有時下最夯的「雲朵包系列」，一次開發出化妝包、零錢包等。（圖／業者提供）

同步加碼造福三麗鷗粉絲，7-ELEVEN全店精品在2月5日下午3點也加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動，精選三麗鷗7大人氣IP，包括「HELLO KITTY、KUROMI、MY MELODY、大耳狗喜拿、布丁狗、人魚漢頓、帕恰狗」。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

▲同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動，精選三麗鷗7大人氣IP，開發超過80款周邊。（圖／記者林育綾攝）

周邊包括「圓圓萌趣寵物窩」、「長毛絨包袋」系列，另有Hello Kitty粉絲必收的MarTUBE系列「蘋果精靈藍牙喇叭」、「許願蘋果香薰蠟燭套組」。而康寧餐具也聯名推出熱賣的酷洛米、美樂蒂、大耳狗各種款式餐盤組合，超過80款豐富多元的生活周邊，在7-11加價購最低下殺市價4.8折起就能帶走。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

▲「三麗鷗好朋友夢幻派對」多款周邊，康寧餐具也推出熱賣的酷洛米、美樂蒂、大耳狗各種款式餐盤組合。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／業者提供）

▲▼周邊包括「圓圓萌趣寵物窩」、「長毛絨包袋」系列。（上圖／業者提供；下圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動。（圖／記者林育綾攝）

▲Hello Kitty粉絲必收的MarTUBE系列「蘋果精靈藍牙喇叭」、「許願蘋果香薰蠟燭套組」。（圖／記者林育綾攝）

●「MY MELODY 50th X KUROMI 20th周年派對」
快閃購：2025年2月5日(三)15:00起至2025年2月18日(二)止。
活動期間到門市櫃檯，直接結帳預購。
集點加價購：2025年2月19日(三)15:00起至2025年4月30日(三)止。
OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點，集滿6點可加價購1款。

●「三麗鷗好朋友夢幻派對快閃活動」
快閃購： 2025年2月5日(三)15:00起至2025年4月1日(日)24：00止。

★全家X迪士尼唐老鴨系列

全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動，除了有療癒唐老鴨捏捏球、飯糰和搖搖茶吧新包裝，還有中獎率100%的「新春好運呱呱卡」。

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家限量推出「新春好運呱呱卡」中獎率100%。（圖／全家提供）

全家以「史高治叔叔」懷裡抱著厚厚一疊鈔票，搭配金幣點綴，限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。好運呱呱卡設計象徵新的一年能夠像史高治叔叔一樣財運滾滾來。

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色。（圖／全家提供）

新年為自己添購開運小物，全家推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色，除了有經典角色的唐老鴨、黛西鴨、象徵財運的多金鴨「史高治叔叔」，以及唐老鴨的3個可愛姪子，每一款都萌翻。即日起至2月4日單筆消費滿168元，就能加價49元入手，一起捏出好運氣，捏捏球隨機出貨，數量有限，售完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐乃麟違停「車差點被拖走」！　執法現場畫面曝光
快訊／新千歲機場「男子墜樓」　倒臥航廈商場亡
名模遭廠商當眾大聲訓斥！　委屈啜泣哭了…畫面曝光
柯文哲大帳房拒認罪！李文宗辯幫做公關　檢「一句話」反諷
國防部驗收玩假的！業者「假文件」拿下3690萬炸藥標案
快訊／台中女肚子不適！　診所倒地死亡
徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告我跟妳姓

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11「美樂蒂、酷洛米」同台！20款夢幻周邊　同步三麗鷗快閃購

三商炸雞桶新春限定「買1送1」　棒腿、咔啦雞柳任選

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

超商新春刮刮樂大集合！抽百萬購物金、iPhone16、黃金大獎

Global Mall新春多元回饋創新高！卡有利最高回饋8%　福袋加碼抽地中海米其林美食旅

大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇！

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

全家Let's Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣　整顆布丁泡芙夯

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

7-11「美樂蒂、酷洛米」同台！20款夢幻周邊　同步三麗鷗快閃購

三商炸雞桶新春限定「買1送1」　棒腿、咔啦雞柳任選

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

超商新春刮刮樂大集合！抽百萬購物金、iPhone16、黃金大獎

Global Mall新春多元回饋創新高！卡有利最高回饋8%　福袋加碼抽地中海米其林美食旅

大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇！

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

全家Let's Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣　整顆布丁泡芙夯

3度骨刺手術不失志　翁瑋均：味全很會調投手

「LEXUS IS新年式」日規開賣！渦輪特仕車成賣點　折合新台幣101萬起

林珍羽不菸罹肺腺癌　醫示警「年輕女性增加」：3族群定期篩檢

交通違規道安講習「可到民間受託單位上課」　3月起實施

全面盤點預算結構　卓榮泰：非弱勢福利政策的補助「先凍結50%」

羅伯派汀森韓國打片變搞笑咖　《米奇17號》與奉俊昊上演社畜宇宙

徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

徐懷鈺憶拍戲出意外頸椎受傷！　完全不能動：真的恐怖至極

勞工規劃61.2歲就想退休　44％靠老年給付及勞退來過生活

快訊／北海道新千歲機場內「男子墜樓亡」！　倒臥航廈商場

消費熱門新聞

美式賣場驚現神級解膩飲小孩搶喝

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

AI時代已來！你的網路撐得住嗎？

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

麥當勞過年限定金迎招財系列明天開賣

全家春節、開工優惠搶先看

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

三商炸雞桶新春限定「買1送1」

4大超商「新春刮刮樂」大集合！

買冰紅茶要8個奶精球！摩斯出手了

「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了

更多熱門

相關新聞

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

想要「吉伊卡哇」不用飛日本！超商近來紛紛推出吉伊卡哇（Chiikawa）相關周邊，7-11「吉伊卡哇招財公仔」消息一出就引發話題，尤其是限定特別版「金色招福小八」；另外有「毛茸茸系列」提袋今（22日）起開放預購，1月25日就可原店取貨，陪伴過新年。全家也推出吉伊卡哇咖啡杯、杯套、杯塞，1月25日起買3杯指定飲品加價59元就能獲得限量杯塞。

全家咖啡快閃52折起！小七38杯888元

全家咖啡快閃52折起！小七38杯888元

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

打錯1個字　他從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨

打錯1個字　他從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

關鍵字：

美樂蒂酷洛米MELODYKUROMI7-117-ELEVEN

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面