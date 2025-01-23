7-11「美樂蒂、酷洛米」同台！20款夢幻周邊　同步三麗鷗快閃購

▲7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」20款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN歡慶「MY MELODY」50周年及「KUROMI」20周年，讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，開發設計20款限量周邊；同步還加開「三麗鷗好朋友超萌周邊」，將於2月5日下午3點起開放快閃購，想收藏周邊和增添生活療癒感可準備手刀下單。

▲7-11推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」開發20款周邊。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN全店精品推出「MY MELODY 50th X KUROMI 20th 周年派對」，慶祝酷洛米、美樂蒂兩姊妹生日，聚焦夢幻家飾、外出穿搭兩大日常情境，開發超過20款生活周邊，最低入手價199元起。

▲▼視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑兩大色系為主。（圖／業者提供）

視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑兩大色系為主，更以圓點點、蝴蝶結、蕾絲邊、透膚紗、蓬蓬裙等少女元素，開發可愛兼具時尚的生活配件，包括極具蒐藏價值的娃娃玩偶、抱枕、家飾等。

▲▼7-11讓美樂蒂、酷洛米兩姊妹夢幻同台，推出20款周邊。（圖／記者林育綾攝）

更有時下最夯的「雲朵包系列」，一次開發出化妝包、零錢包兩種選擇。而考量新年換新手機配件，推薦LANI’s流沙防摔殼、Magsafe磁吸卡包、ENERGEA MagPac Mini磁吸無線快充行動電源，想要實用兼具可愛的粉絲可入手。

▲各種夢幻包款，更有時下最夯的「雲朵包系列」，一次開發出化妝包、零錢包等。（圖／業者提供）

同步加碼造福三麗鷗粉絲，7-ELEVEN全店精品在2月5日下午3點也加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動，精選三麗鷗7大人氣IP，包括「HELLO KITTY、KUROMI、MY MELODY、大耳狗喜拿、布丁狗、人魚漢頓、帕恰狗」。

▲同步加開「三麗鷗好朋友夢幻派對」快閃活動，精選三麗鷗7大人氣IP，開發超過80款周邊。（圖／記者林育綾攝）

周邊包括「圓圓萌趣寵物窩」、「長毛絨包袋」系列，另有Hello Kitty粉絲必收的MarTUBE系列「蘋果精靈藍牙喇叭」、「許願蘋果香薰蠟燭套組」。而康寧餐具也聯名推出熱賣的酷洛米、美樂蒂、大耳狗各種款式餐盤組合，超過80款豐富多元的生活周邊，在7-11加價購最低下殺市價4.8折起就能帶走。

▲「三麗鷗好朋友夢幻派對」多款周邊，康寧餐具也推出熱賣的酷洛米、美樂蒂、大耳狗各種款式餐盤組合。（圖／業者提供）

▲▼周邊包括「圓圓萌趣寵物窩」、「長毛絨包袋」系列。（上圖／業者提供；下圖／記者林育綾攝）

▲Hello Kitty粉絲必收的MarTUBE系列「蘋果精靈藍牙喇叭」、「許願蘋果香薰蠟燭套組」。（圖／記者林育綾攝）

●「MY MELODY 50th X KUROMI 20th周年派對」

快閃購：2025年2月5日(三)15:00起至2025年2月18日(二)止。

活動期間到門市櫃檯，直接結帳預購。

集點加價購：2025年2月19日(三)15:00起至2025年4月30日(三)止。

OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點，集滿6點可加價購1款。

●「三麗鷗好朋友夢幻派對快閃活動」

快閃購： 2025年2月5日(三)15:00起至2025年4月1日(日)24：00止。

★全家X迪士尼唐老鴨系列

全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動，除了有療癒唐老鴨捏捏球、飯糰和搖搖茶吧新包裝，還有中獎率100%的「新春好運呱呱卡」。

▲全家限量推出「新春好運呱呱卡」中獎率100%。（圖／全家提供）

全家以「史高治叔叔」懷裡抱著厚厚一疊鈔票，搭配金幣點綴，限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。好運呱呱卡設計象徵新的一年能夠像史高治叔叔一樣財運滾滾來。

▲全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色。（圖／全家提供）

新年為自己添購開運小物，全家推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色，除了有經典角色的唐老鴨、黛西鴨、象徵財運的多金鴨「史高治叔叔」，以及唐老鴨的3個可愛姪子，每一款都萌翻。即日起至2月4日單筆消費滿168元，就能加價49元入手，一起捏出好運氣，捏捏球隨機出貨，數量有限，售完為止。