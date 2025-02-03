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導遊曝「大S半夜感覺不行」送醫猝逝　網淚：台灣醫療可救活她嗎

▲大S。（圖／資料照）

▲大S在日本病逝。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

大S被證實因流感併發肺炎，在日本旅遊期間離世，享年48歲，稍早具俊曄悲痛發聲「這不是假新聞，我不好」。網路上也流傳一名接待徐家觀光的導遊說法，指出大S在1月29日就出現咳嗽哮喘，從得病到離世只有短短4至5天。對此，有網友難過求問，若她在台灣得病，是否有機會救活呢？

有網友在小紅書上PO出和導遊朋友的對話，指出大S在1月29日就出現咳嗽哮喘症狀，當晚一行人抵達箱根，她30至31日都沒離開房間，「晚上讓救護車拉走了，半夜給送回來了」。

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隔天1日，導遊帶著大小S、徐媽等人回到京都，到了半路，眾人陪著大S去小醫院檢查，才被診斷出A型流感，於是開藥給她吃，未料當晚病情急轉直下，「半夜感覺不行」，緊急叫救護車送醫，最終在2日上午7點宣告不治。

對此，有網友在PTT難過直呼，到現在還是希望是假消息，過完年假聽到真的很不開心，並詢問「大S流感併發肺炎走的，如果大S是在台灣，以台灣的醫療技術是不是可以救活她呢？」

底下網友回應，「可以裝葉克膜，有機會」、「台大很強的，日本醫療真的不行」、「我也想過這個問題，她如果在台灣，診所會要她自費300元驗快篩，然後克流感就直接開給她吃」、「有機會，台灣應該會比較積極治療」、「她在台灣能夠拿到的醫療待遇一定遠高過在日本」、「的確在台灣嚴重點可能就直接快篩流感，然後開克流感可以降低併發症風險」、「出國狀初期況：87%休息、10%吃藥、1%去醫院」。

胸腔內科醫師蘇一峰指出，台灣醫療真的比較方便，有流感重症台灣醫師幫你插管，還不行就上葉克膜，一定全力把你救回來。

相對的，民眾出國醫療比較不方便，旅遊太累也可能免疫力下降，生病會先忍耐一下，等到很不舒服才去就醫，這時候更高機會變成重症，對此他呼籲，今年的流感比較嚴重，去打疫苗比較安全。

【延伸閱讀】

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