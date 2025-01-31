大夜店員抱病做到早上9點　加盟主兩手一攤「那是你的工作」

記者黃翊婷／綜合報導

一名超商大夜班店員抱怨，日前感冒發燒仍決定抱病上班，只能趁著工作間隙短暫休息，一路從晚上11點忙到隔日早上7點，結果物流車遲到，早班同事還摸魚15分鐘，他只好用自己的下班時間補，直到早上9點才到家，事後跟加盟主反映，對方居然兩手一攤說「喔，那是你的班的工作」，讓他超級傻眼。

▲原PO抱怨當大夜班店員經常會被拖延下班時間。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

原PO在臉書匿名粉專投稿，內容提到，他任職的門市曾發生大夜班店員無故未到班，打給老闆也沒人接，導致晚班同事一路從下午3點上班到隔日上午7點；他自己也是值大夜班的，1月上旬感冒發燒，但他知道門市人手不足，跟老闆講也沒用，於是決定抱病上班，想著上完班就能休假2天。

當天原PO從晚上11點開始忙著櫃檯結帳、收銀、洗咖啡機，到隔日凌晨1點多人潮才開始變少，他抓緊空檔時間休息，接著凌晨3、4點開始忙進貨，AI進貨20多籃，弄到清晨5點才結束，然後人潮又逐漸變多，偏偏物流車還沒抵達，他只好一邊咳嗽一邊站櫃檯。

最後，早上7點時早班同事到了，打卡、換制服花了15分鐘，此時物流車抵達，一共178件貨物，導致他無法準時下班，等一切補完、用完已經早上8點半了，到家都9點了。原PO無奈表示，事後向上級反映上述狀況，加盟主竟兩手一攤說「喔，那是你的班的工作」，讓他超級傻眼，同時也不忘送上「祝福」，希望對方未來能找到好員工幫忙上班。

文章公開之後掀起其他網友討論，不少人都勸原PO換門市，還有人留言分享自身經驗，「你的好慘，我們是車子哪個時間來，哪個班的補」、「我也曾經有過類似的問題，老闆告訴我他也沒辦法，於是出於一個好員工的觀念，我就幫他想了個辦法，我離職」、「你值得更好的門市」、「之前跟你一樣，所以我果斷換了一間門市」。