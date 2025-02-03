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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭網軍抹黑攻擊父母！　羅智強開工反擊：刪0.009%長照就停擺？

▲▼國民黨立委羅智強遭網友批評「刪除長照預算」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲國民黨立委羅智強遭網友批評「刪除長照預算」，發文反擊。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強春節前往日本徒步旅行，當時他發文透露，想用走路的方式，為父母祈福。未料貼文一出遭網友攻擊「你刪掉長照預算，全台灣長輩都會祝你爸媽不健康」。羅智強在今（3日）列出4點總預算案事實反擊，他表示，過年造謠，酸他父母，孰不可忍，刪 0.009% 長照就會停擺？政府是無能還是故意造謠？網軍再怎麼抹黑，事實擺在這裡，民進黨才是真正傷害台灣的始作俑者。

羅智強表示，過年本是一個吉祥喜慶的時節，他這次到日本徒步健走，也同時為父母、家人、朋友和台灣祈福。結果整個過年期間，綠營網軍不斷在他的臉書洗版造謠，說什麼「羅智強刪除長照預算」，甚至有些留言還酸他的父母，這種無恥的攻擊，已經超越了基本的道德底線。

羅智強表示，過年期間，自己不想罵人，所以選擇不回應，但現在已經開工了，就讓他來打臉這些造謠者，事實到底是什麼？

羅智強列出4點事實反擊，第一，在野黨審查衛福部預算，僅刪減 3,404 萬元，占總預算 3,701 億元的 0.009%。第二，社會及家庭署（負責長照業務）的預算完全沒刪。第三，刪減的主要是疾管署（2,310 萬）、食藥署（310 萬）等行政預算，而非長照經費。第四，衛福部 114 年度的總預算比 113 年增加 300 多億（從 3,383 億成長到 3,701 億）。

羅智強直言，刪 0.009% 長照就會停擺？這個政府是無能還是故意造謠？如果長照真的會因為3,404 萬元的刪減（占比千分之一都不到）就無法運作，那請問這個政府到底在幹嘛？預算增加了 300 億，結果還要怪罪 0.009% 的刪減，這是無能還是搞政治鬥爭？

羅智強批評，這場抹黑行動，說穿了就是民進黨在預算審查受監督後的惱羞成怒，結果不敢對自己施政無能負責，反而動用官媒、網軍來帶風向，把鍋甩給在野黨。

最後，羅智強說，他問民進黨政府幾個問題，第一，長照預算根本沒刪減，為什麼要造謠？第二，預算比去年多 300 億，為何還要靠網軍帶風向？第三，刪 0.009% 就說長照會垮，那是不是承認自己根本沒能力執政？網軍再怎麼抹黑，事實擺在這裡，民進黨才是真正傷害長照、傷害台灣的始作俑者！

▼國民黨立委羅智強遭網友批評「刪除長照預算」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼國民黨立委羅智強遭網友批評「刪除長照預算」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼國民黨立委羅智強遭網友批評「刪除長照預算」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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