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春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

凌晨4點「機場接送」司機精神恍惚　他嚇傻接手「見對方秒睡死」

▲網友發文分享，在春節搭乘機場接送服務時的驚險經歷 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

近日一名網友在Threads發文，分享了一家人在春節年假尾聲搭乘機場接送服務時的驚險經歷，引發熱議。該篇文章短短幾小時內吸引超過十萬人次閱讀，許多網友也留言分享自身類似的經驗。

據原PO描述，他們預訂了凌晨四點半的機場接送服務，從台中市前往桃園機場。然而司機遲遲未現身，聯繫後接近五點才到場。上車後，原PO逐漸察覺司機精神狀況異常，不僅開車時忽快忽慢、行駛路線不穩定，甚至搞不清楚導航指示，讓一家人倍感不安。

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更令人擔憂的是，司機為了保持清醒，頻繁飲用能量飲料並使用精油提神，但仍顯得精神恍惚，對話內容語無倫次。察覺情況危險，原PO決定與司機協商，請求更換駕駛，「我也從一開始對司機充滿憤怒與不滿，慢慢轉變成恐懼自己以及妻小的性命不保，果斷勸說停靠路肩立即換手後」。

果不其然司機一坐上副駕駛座便立刻沉睡，原PO只好自行駕車將家人送往機場。抵達桃園機場後，司機仍然無法被喚醒，最後原PO只好自行搬運行李，完成這趟荒唐的「自助機場接送」，「到底為什麼會有人想要瘋狂塗綠油精提神，我只是接手駕駛座一個多小時而已，眼睛都被熏到流眼油了啊」。

該事件引發網友熱議，不少人揭露機場接送司機的辛勞現況，認為行業過度剝削導致駕駛工時過長，難以維持充足休息。「車資大多被租賃車行賺走，司機只能靠拼命接單維生」、「所以我寧願開自己的車去機場，六天的停車費只要3000，彰化到桃園的要3500，比較便宜還可以買到生命安全，分享給你」。

此外，亦有網友分享自身經歷，指出夜間與凌晨機場接送的安全隱憂，一名網友回憶，某次搭乘特斯拉機場接送，發現司機長時間將手放在腿上，完全依賴自動駕駛，讓他驚醒後不敢再入睡，「還好一切平安，去年有一次也是清晨去桃機，駕駛開特斯拉來接，一開始覺得車子很新很乾淨，司機很穩又不聊天非常好。所以我就打了個瞌睡，但突然我就驚醒（其實車子還是很穩），睡意朦朧中發現她手放開是自動駕駛（不是一下下，是一直放腿上）我整個清醒過來，接下來完全不敢閉眼休息」。

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