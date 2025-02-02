藍營「雙罷劫」連署快達標　許智傑尊重人民決定：仍不同意提高門檻

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮來襲，高雄藍營也發起罷免綠委許智傑、黃捷的「雙罷劫」聯署行動，更接近達第一階段門檻。對此，許智傑今（2日）回應，自己是全台第一個被設罷免總部的立委，將近2個月時間，達到第一階段門檻，「我會尊重人民的決定，但我也不會同意國民黨調高罷免門檻來限制人民權利。」

國會朝野對峙衝突不斷，各地民間團體春節期間遍地開花展開罷免提案連署，民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，並呼籲開工日要向中選會送出連署書，國民黨不甘示弱反制，由地方黨部開第一槍召集連署，率先以政黨之姿介入罷免戰。

昨（1日）是本屆立委就職一週年，依「公職人員選舉罷免法」規定，也是可提出罷免案的第一天。依「選罷法」規定，第一階段罷免需由原選舉區選舉人「提議」，提議人數需達原選區選舉人總數一％以上。為避免選罷法也進入釋憲戰場，國民黨團延至上月24日才函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，但考量相關時程，最快要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而藍營「以罷制罷」因起步較晚，可能適用新制，為此，藍營可能在覆議階段採取拖延戰術，為適用舊法的第一階段連署爭取時間。

據了解，明天正式春節後正式開工日，將有18至20個國民黨立委選區的罷免團體赴中選會遞件，送出第一階段罷免提議書，其中包含北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；投縣游顥；中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。罷免綠委部分，藍營則宣稱，包含吳思瑤、吳沛憶、許智傑、黃捷等選區接近達標。

「雙罷劫」已接近第一階段連署門檻，聯署行動發言人徐尚賢指出，明天尚未準備送件，將視情況決定送件時間，連署站開放時間從明天起延長至晚上10點，假日也不休息。

對此，許智傑今回應，自己是全台第一個被設罷免總部的立委，將近2個月時間，達到第一階段門檻，「我會尊重人民的決定，但我也不會同意國民黨調高罷免門檻來限制人民權利。」

而行政院送出選罷法覆議案，藍營認為，卓榮泰如果再遭到否決就是三度覆議都失敗，應該三振出局。許智傑回應，賴清德總統有說，投票可以輸，論述不能輸。覆議很難成功，還是要全力以赴，展現民進黨跟人民的態度，這沒有三振出局的問題，「藍白如果不同意行政院的覆議，那就應該提不信任案呀，藍白如果不提不信任案，就是信任行政院，就應該改變態度，接受行政院的覆議呀。」