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妹子「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了　

短短8天狂賺6.8萬！她春節上門提供「1服務」　網見班表：太爽了

▲大陸寵物相關市場持續增長。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

春節假期即將結束，有些人已經趁機賺得盆滿缽滿。大陸一名女網友近日在社交平台曬出餵貓工作排班表，稱其在春節期間上門餵貓，可收入人民幣1.5萬元（約新台幣6.8萬元）。根據原PO曬出的班表，從1月27日至2月3日，她每天都有10餘家訂單，最多的時候一天有20家。

綜合陸媒報導，該名網友透露，上門餵貓的平均單價110元（約新台幣500元）每次，最多的一天20家，剩下幾天也都在18家左右，上門餵貓不僅僅是鏟屎、加糧、添水，還需要觀察貓咪上廁所的狀態、嘔吐物的狀態，以防貓貓生病。

一位在上海長期做上門餵貓、遛狗的網友，也將過年期間的「排班表」發在社交平台，並配文稱假期「預計收入2.45萬元（約新台幣11.2萬元）」。其班表顯示，該網友從1月23日開始，就已經進入假期「上門」模式，一直要持續到2月6日前後，生意熱度才有所回落，平均每天要服務30家左右客戶。

中國畜牧業協會寵物產業分會發布的《2025年中國寵物行業白皮書》顯示，2024年以來，寵物經濟市場規模突破人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元），2024年城鎮（犬貓）消費市場規模增長7.5％，「毛孩子」們正悄然成為消費市場的新引擎，持續釋放消費潛力。

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