選罷法「連署加嚴」覆議送到國會　行政院盼立院：妥適回應公民社會

▲立法院表決選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院1月24日加開臨時院會，通過對加嚴版「選罷法」修法提出覆議，這項覆議案今（2日）送抵立法院。行政院今稍早指出，考量送件期限，以及送件程序對兩院公務人員所產生的影響等因素，於今日13時53分，以電子公文將覆議函傳送至立法院，為求慎重，紙本覆議函是由行政院龔明鑫秘書長親自遞交至立法院。行政院期待立法院藉由再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法則因國民黨團要求暫緩送出，國民黨團上月24日函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，但考量行政院提覆議、總統公告等時程，最快要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而國民黨「以罷制罷」因起步較晚，可能適用新制，為此，藍營可能在覆議階段採取拖延戰術，為適用舊法的第一階段連署爭取時間。

而稍早，行政院覆議函已送抵立法院，有關立法院在春節連假前夕，即1月24日16時47分許送出的「公職人員選舉罷免法」部分修正條文，行政院發言人李慧芝表示，當天17時15分行政院已召開臨時院會，決議依憲法增修條文規定就本修正案提起覆議，呈請總統核可後，行政院考量送件期限，以及送件程序對兩院公務人員所產生的影響等因素，於今日13時53分，以電子公文將覆議函傳送至立法院。

李慧芝透露，此外為求慎重，紙本覆議函是由行政院龔明鑫秘書長親自遞交至立法院。行政院期待立法院藉由再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

▼行政院1月24日加開臨時院會，通過對加嚴版「選罷法」修法提出覆議，這項覆議案今（2日）送抵立法院。由行政院秘書長龔明鑫與民進黨團立委一起遞件。（圖／民進黨立委李坤城社群媒體）





