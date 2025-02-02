為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

▲前立委高嘉瑜。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

春節期間，全台大罷免連署未停歇，公民團體「港湖除銹」罷免國民黨立委李彥秀連署不到1個月已突破2萬3千份，遠超第一階段門檻。而2024選戰中因泛綠陣營分裂、不敵李彥秀的前立委高嘉瑜今（2日）也表態添柴火，高嘉瑜再列出李彥秀房產爭議，她表示，李彥秀2016剛選上立委四個月就在美國買2億豪宅、在中國三亞置產，但三代議員錢從哪來？怎麼匯進美國？但從自己選戰時期的10點質疑至今，李彥秀不敢直球對決也說不出哪一點不實，竭盡所能把家當搬到美國，可以說李彥秀從上任立委的第一天起，就開始背叛港湖選民。

高嘉瑜表示，2024年1月她質疑李彥秀房產的問題，過了1年至今李彥秀還沒回答，也有越來越多網友跟進質疑了，李彥秀在全台罷免藍委中第1階段就已突破2.3萬人，遠遠超過第1階段門檻所需的3181份，不僅代表長期意識形態掛帥的李彥秀仇恨值居高不下，更要面對的是政三代快速累積的財富跟美國、中國海外置產的資金來源，然而李彥秀面對質疑不敢直球對決，竟還曲解選罷法、浪費司法資源。

高嘉瑜曾揭露，李彥秀2016剛選上立委四個月就在加州買200坪、市價2億豪宅，還在中國三亞置產，坐擁遠超正常民意代表收入所得之豪宅：據監察院資料顯示，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，如今已悄悄增加為土地38筆、建物10筆，可謂是生財有道的「地產王」。若是單純理財有方倒是無妨，但貓膩在於李彥秀申報的房產中，不僅包含在中國海南島三亞市金雞嶺路(三亞市精華地段)的一間60坪豪宅；更有一間坐落於candleglow Irvine,CA92602(美國加州爾灣的高檔住宅區)、且「占地6900平方公尺」換算近2100坪的「大」豪宅。



高嘉瑜表示，雖說李彥秀把錯怪給助理，說是將「平方英尺」申報為「平方公尺」，但縱使是「6900平方英尺，換算也是將近200坪！」若以加州爾灣每平方公尺均價為1萬美元計算，李彥秀豪宅市值仍高達新台幣2億元，試問一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，手頭怎麼會有這麼多錢？又為何要在美國、中國三亞置產？

高嘉瑜直言，誇張的是，李彥秀登錄的美國豪宅，購買時間是105年6月2日，而105年2月1日則是李彥秀宣示成為第9屆立法委員的日子，中間僅相差4個月，也就是說李彥秀一當選立委，就急忙地把大量的資金，移轉到美國去置產，甚至李彥秀每年也長期待在美國，到底是不是在計畫投資移民美國？有沒有綠卡？在人前說疼惜港湖愛港湖，背地裡卻是竭盡所能的把家當搬到美國去，可以說李彥秀從上任立委的第一天起，就開始背叛港湖選民。

面對相關質疑，李彥秀則依《公職人員選罷法》提告，高嘉瑜則質疑，按照104條第1項規定，意圖使人不當選必須是散布「不實」謠言才成立，但對於她在選舉公報上對李彥秀提出的10點質疑；李彥秀不僅至今仍不敢直球對決、也說不出有「哪一點不實」，甚至在受訪時辯稱「法律人不接受拿司法當遮羞布的說法」，不斷浪費司法資源、消費法律卻無法具體指出哪點不實。

高嘉瑜喊話，李彥秀只要回答：有沒有拿潤泰500萬政治獻金？有沒有花285萬買國民黨網軍公關公司？為什麼剛選完立委就馬上花2億元到美國置產？錢從哪裡來？怎麼匯到美國？置產的目的是什麼？為什麼要到中國三亞置產買豪宅？李彥秀是想當中國人還是美國人？

高嘉瑜直言，狡兔有三窟，李彥秀房產遍布美中台，三代政治世家累積巨大財富，難怪環保袋可以在市場一把一把的發，一直以來跟建商財團站在一起的李彥秀，也難怪日前會幫剝削學生、炒地皮的特權逃漏稅騙子侯租公護航，因為他們都是建商財團的守護者、也都是高高在上、名下有價值數十億不動產的既得利益者。