罷免連署夯！洪孟楷怒秀政績　轟政院凍結地方補助「政治勒索」

▲各地發起罷免立委行動，地方罷免洪孟楷連署過年期間大排長龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野對立嚴重，民團鎖定藍委的罷免行動遍地開花，遭鎖定的國民黨立委洪孟楷今（2日）在臉書發文砲轟行政院，指控中央揚言凍結地方補助50％，形同「政治勒索」，並強調監督政府、為地方爭取建設是立委職責，並秀出過去一年成功為地方及學校爭取中央預算共計73.59億元的政績。

洪孟楷指出，過去一年信守「在中央敢監督、在地方拚建設」的承諾，成功為地方及學校爭取中央預算共計73.59億元。其中，重大建設包括北海岸雙灣自行車道工程1.8億元、泰山義學國中多功能體育館共構地下停車場2.5億元，以及林口、八里105市道二期改善工程68億元等。

洪孟楷痛批民進黨政府，不僅造謠帶風向，更揚言凍結地方各項補助50％，此舉恐導致已核定的施政計畫產生變數。他強調，立法院今年通過的總預算比去年增加730億元，行政院應按已核定計畫及期程撥款，而非以此要脅地方政府，「延遲補助只會讓建設停滯，拿地方發展當政治仇恨的祭旗，民眾不會接受！」

面對罷免連署行動，洪孟楷說，將持續為地方爭取建設，捍衛地方權益，並呼籲中央政府不要將政治問題轉嫁給地方，影響人民福祉。