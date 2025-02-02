　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 直升機墜毀沼澤地。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者林行健馬尼拉2日專電

菲律賓民航署（CAAP）官員今天證實，一架民用直升機昨天下午在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜毀，駕駛員不幸喪生，機上沒有其他乘客，飛航當局已對事件展開調查。

菲律賓民航署發言人阿波羅尼歐（Eric Apolonio）今天上午在dzBB廣播電台節目中說，這架直升機在新埃西哈省（Nueva Ecija）吉姆巴鎮（Guimba）墜毀，當時上面只有女性駕駛員一人。

根據飛航記錄，失事直升機1日上午10時22分從馬尼拉起飛，載送一名客人到山城碧瑤市（Baguio），返航時還在中途加油，但卻無法發動。下午4時30分成功發動，但下午5時20分左右傳來惡耗。

當地警方抵達現場時，發現直升機墜毀在一片沼澤地，駕駛員已無生命跡象；身上的證件顯示她為25歲。

菲律賓民航署已就事件展開調查；菲律賓氣象局稱，當時天候良好、風速也不強。

另一方面，ABS-CBN新聞網引述目擊事件的農民說，他聽到巨大聲響後前往查看，發現直升機的機頭已插入深約7呎（約2.1公尺）的沼澤中，駕駛員仍被安全帶繫在駕駛座上，沉於水中。

熱心民眾切斷安全帶把駕駛員救出，警察與救護人員馳抵後嘗試急救，可惜仍回天乏術。（編輯：陳慧萍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩
快訊／詹皇震驚！　吃飯時得知「搭檔換人」
孫生交往G奶女神2年！　網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對
NBA震撼彈！唐西奇並未請求交易　遭捨棄原因曝光
醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

宣誓就職以來首度會晤！日相石破茂7日訪美會川普　盼深化美日同盟

美航撞黑鷹通訊曝！塔台2度警告「有飛機」　軍機誤判方向12秒後撞上

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

中國持續施壓　南非要求台灣代表處3月底遷出首都

澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

華府相撞空難內幕！黑鷹直升機執行「機密任務」　飛太高害67人慘死

2032年恐有「小行星撞地球」！機率曝光　威力足以摧毀紐約

野火嚇跑保險公司！　加州豪宅區「年保費僅台幣18萬」

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

宣誓就職以來首度會晤！日相石破茂7日訪美會川普　盼深化美日同盟

美航撞黑鷹通訊曝！塔台2度警告「有飛機」　軍機誤判方向12秒後撞上

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

中國持續施壓　南非要求台灣代表處3月底遷出首都

澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

華府相撞空難內幕！黑鷹直升機執行「機密任務」　飛太高害67人慘死

2032年恐有「小行星撞地球」！機率曝光　威力足以摧毀紐約

野火嚇跑保險公司！　加州豪宅區「年保費僅台幣18萬」

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

2025台灣燈會在桃園　2／13-22逾80組海內外展演藝術饗宴

簽下新洋投「飛力獅」　統一獅第5號洋投有人選

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

宋嘉翔大方談喜訊　古久保健二虧：跑那麼慢結婚這麼快

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

《順風婦產科》3童星近況　美月嫁人…義燦催淚致詞：我該放手了

今年想在工作上升職　試試管理學大師的5個建議

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

國際熱門新聞

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

北韓單親媽被迫下海賣淫！

華府相撞空難　黑鷹「機密任務」飛太高67死

研究機構：DeepSeek硬體GPU支出160億

洛杉磯大火狂燒1個月！終獲完全控制

2032年恐有小行星撞地球　足以摧毀紐約

母鯊單身10年迸出小鯊　工作人員：難以置信

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

更多熱門

相關新聞

士林區民宅頂加火警　23人急疏散

士林區民宅頂加火警　23人急疏散

2日清晨6時32分，北市士林區中社路二段89號4樓頂樓加蓋處發生火警！由於火勢猛烈，整個頂加陷入燃燒，晨運民眾目擊嚇得打119求救，警消獲報後出動多部消防車救護車到場救災，所幸火勢在短短20分鐘撲滅，消防局火調人員到場調查，發現該頂樓加蓋為住宅用途，總計燒毀書本、衣物及雜物，燃燒面積約15平方米，該棟公寓疏散23人，所幸並無人員傷亡，詳細起火原因仍待消防局火調人員深入調查。

南海春節不平靜　共軍初三赴黃岩島戰備警巡

南海春節不平靜　共軍初三赴黃岩島戰備警巡

紐時爆：直升機偏離航線！川普批黑鷹飛太低

紐時爆：直升機偏離航線！川普批黑鷹飛太低

加勒比海驚現「幽靈船」！塞13具腐爛遺體

加勒比海驚現「幽靈船」！塞13具腐爛遺體

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

關鍵字：

直升機事故菲律賓墜毀駕駛員調查

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面