菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

▲ 直升機墜毀沼澤地。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者林行健馬尼拉2日專電

菲律賓民航署（CAAP）官員今天證實，一架民用直升機昨天下午在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜毀，駕駛員不幸喪生，機上沒有其他乘客，飛航當局已對事件展開調查。

菲律賓民航署發言人阿波羅尼歐（Eric Apolonio）今天上午在dzBB廣播電台節目中說，這架直升機在新埃西哈省（Nueva Ecija）吉姆巴鎮（Guimba）墜毀，當時上面只有女性駕駛員一人。

根據飛航記錄，失事直升機1日上午10時22分從馬尼拉起飛，載送一名客人到山城碧瑤市（Baguio），返航時還在中途加油，但卻無法發動。下午4時30分成功發動，但下午5時20分左右傳來惡耗。

當地警方抵達現場時，發現直升機墜毀在一片沼澤地，駕駛員已無生命跡象；身上的證件顯示她為25歲。

菲律賓民航署已就事件展開調查；菲律賓氣象局稱，當時天候良好、風速也不強。

另一方面，ABS-CBN新聞網引述目擊事件的農民說，他聽到巨大聲響後前往查看，發現直升機的機頭已插入深約7呎（約2.1公尺）的沼澤中，駕駛員仍被安全帶繫在駕駛座上，沉於水中。

熱心民眾切斷安全帶把駕駛員救出，警察與救護人員馳抵後嘗試急救，可惜仍回天乏術。（編輯：陳慧萍）