加勒比海驚現「幽靈船」！船上塞13具腐爛遺體　無人駕駛海上漂

▲加勒比海發生多起幽靈船事件。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（St Kitts and Nevis）的海岸防衛隊近日在海上發現一艘漂流的船隻，沒想到船上竟然載著13具高度腐爛的遺體，沒有半個活人，震驚當地。

根據《衛報》報導，聖克里斯多福及尼維斯警察局副局長亨利（Cromwell Henry）表示，這艘載有13具遺體的不明船隻29日被發現，當時船上的屍體都已經嚴重腐爛，因此難以判斷死者的年齡與性別。

這艘無人駕駛的船隻被發現後，隨即被拖回岸上，當局也立即展開調查，目前仍在釐清詳細事發經過。然而就在幾天前，位於聖克里斯多福及尼維斯千里之外、同樣是加勒比海國家的特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago）沿岸也曾發現另一艘小艇，船上載著5具屍體。

特立尼達和多巴哥當局25日接獲報案，隨即派遣海岸防衛隊出動，結果在海上發現這艘載著5具遺體的小艇。但是因為船隻狀況極差，當救援人員試圖將他拖回島上時，船體最終沉沒。

特立尼達和多巴哥海岸防衛隊發表聲明指出，這艘小艇與2021年曾在附近海域發現的一艘船有「驚人的相似之處」。當年那艘船上也載有15具遺體，經調查後，推測可能是從非洲出發、載有非法移民的船隻，最終因航行困難而漂流至加勒比海。

聖克里斯多福及尼維斯目前還無法確認這2起案件是否相關，而18名罹難者身份也尚待釐清。