日本帥哥男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺　陪睡價碼曝

▲日本有男大生把媽媽活當作高薪打工的手段。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本除了在女高中生之間出現「爸爸活」的風潮外，近年來甚至還出現「媽媽活」的新模式，有日本男大生就把媽媽活當作「高薪打工」的兼職手段，1個月至少賺進20萬日幣（約新台幣4.1萬元），而他也親自分享了單純約會、陪睡的價碼差異。

根據FRIDAY報導，雖然有專門的包養軟體能夠配對糖爹與甜心，但大多數想要媽媽活的男大學生會透過一般交友軟體，與年長女性建立關係，並藉此獲取經濟上的資助。

就讀東京都某知名私立大學的男大生優樹（化名）透露，他身邊的朋友大多是透過常見的交友軟體尋找「媽媽」。他坦言，自己雖然無意與年長女性交往，但是樂於接受對方的款待，因為出去約會都不用自己出錢，有時甚至還會收到禮物。但他也解釋道，儘管私下會戲稱對方是「媽媽」，但絕對不會當著金主的面這樣稱呼對方。

與「爸爸活」直接涉及金錢交易的性質不同，「媽媽活」的定義較為寬鬆，有些人只接受請客吃飯或收禮物，並不一定會包含金錢往來，也不賣身。優樹指出，許多大學生在閒聊時經常提到想要找個「媽媽」金主，而他也認為，相比辛苦打工，靠媽媽活賺錢的效率更高，他自己也不會對此產生心理負擔。

另一方面，也有一些年輕男性會透過媽媽活賺取大筆金錢收入。25歲的浩司（化名）因疫情期間經濟困難，於是下海在女性專用風俗店工作。當時他認識了一位年齡與他相差整整1倍的恩客，雖然對方長得不好看且控制慾強，還經常嫉妒他和其他客人靠太近，但是因為他每個月20萬日幣（約新台幣4.1萬元）的收入中，有一半都是對方貢獻的，因此也只能默默忍受。

由於風俗店抽成太高，他便和對方協調，不要在風俗店見面，改為媽媽活的形式，並與對方發展成長期關係。兩人經常約會或開房，1個月至少可以會給他20萬日幣（約新台幣4.1萬元）。而他也直言，如果只是約會，每小時酬勞是1萬日幣（約新台幣2099元），如果陪睡就可以另外再拿2萬日幣津貼（約新台幣4198元）。雖然價格不比爸爸活，但是男生與女性相比，風險較低，因此他覺得價格還能接受。