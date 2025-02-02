旅行帶日本成藥防身　「太像子彈」嚇壞海關！男慘關小黑屋3hrs盤問

▲日本一名男子多年前在杜拜過安檢時，因為攜帶外形酷似子彈的成藥，而被關「小黑屋」調查。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

不少國人選擇在新年期間出國旅行，為了防止水土不服，許多人還會隨身攜帶成藥。然而，日本一名男子近日分享自己多年前在杜拜機場的驚險經歷，意外在網上走紅。當時，他因攜帶外形酷似子彈的日本口服成藥「仁丹」入境，而在機場安檢時被誤認為霰彈槍子彈，當場遭航警包圍，並被帶往「小黑屋」接受長達3.5小時的調查，讓他驚魂未定。

綜合LIMO等日媒報導，男子1月26日發文表示，自己多年前到杜拜出差時，因擔心身體不適，而在隨身行李中攜帶了「仁丹」成藥。然而，在通過機場安檢時，安檢人員卻將銀色的「仁丹」誤認為霰彈槍子彈，突然驚呼「Shotgun」（霰彈槍）後，要求他舉起雙手，下秒大批航警迅速將他團團圍住，帶往另一個房間。

由於男子當下無法用英文清楚解釋情況，只好被關在「小黑屋」裡長達3.5小時，接受安檢人員的盤問。在調查過程中，機場人員不斷追問他「為什麼藥品是銀色球狀？」、「為什麼包裝上印有穿軍服的人？」，並對他的解釋持懷疑態度，連手機也不讓他使用。最後，男子的上司因遲遲等不到人，在當地人士的協助下與機場人員溝通，才讓男子順利脫困。

報導稱，「仁丹」是日本自明治時代起，便已開始販賣的口腔清涼劑。它具有消除口臭、緩解噁心和暈眩、促進消化等功效。這次事件曝光後，瞬間在社群媒體上引發熱議，並獲得超過6.1萬人點讚，就連「仁丹」官方帳號也發表建議，提醒旅客攜帶此藥時應特別注意安檢程序。