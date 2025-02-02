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觀光公害！春節大批「中國遊客」湧入觸怒日本人　白目行徑引抱怨

記者羅翊宬／編譯

日本各大觀光景點別具特色，尤其自從日圓持續貶值以後，更是吸引各國遊客造訪。其中，春節長假的到來，更吸引來自中國的遊客大批湧入日本。不過，日本當地人卻認為是「觀光公害」，因為許多中國遊客攜帶大型行李箱，擋住新幹線列車車廂或是市區公車內的走道，影響當地民眾的生活便利。

日媒《全日本新聞網》特別在春節假期內播映專題報導，提到中國遊客攜帶大型行李箱擋住車廂走道的行為，嚴重帶給日本當地民眾困擾，這些大型行李箱造成車廂內部空間堵塞，嚴重影響其他乘客的使用權益，其中光是駛向成田國際機場的總武線列車內，就多達13個大型行李箱一次擋住去路。

至於在新幹線列車內，也可以見到中國遊客的大型行李箱擋住供旅客上下車的車門。拍下此番離譜景象的日本民眾感嘆道，「我過去根本就沒看過有人把行李箱擋在車門和通道，造成其他旅客在上下車時感到困擾，非常驚訝這些（中國人）離譜的無禮行徑，才會想拍照證明一下。」

報導也提到，在京都各大觀光景點行駛的市區公車，也不時能夠見到外籍旅客用大型行李箱占據車內空間，導致當地居民搭乘公車時嚴重感到不便，尤其隨著科技日新月異，這些中國遊客更在機場內「騎乘」具有行駛功能的電動行李箱，最高時速可達10至13公里，引發安全上的疑慮。

▼日本當地民眾抱怨，在搭乘特級列車時，頭頂上的置物架被許多外籍旅客的大型行李箱占據，空間不足。（圖／翻攝自X／tripmegu3）

▲▼日本當地民眾抱怨，在搭乘特級列車時，頭頂上的置物架被許多外籍旅客的大型行李箱占據，空間不足。（圖／翻攝自X／tripmegu3）

從中國當地社群平台所釋出的影片中，可以看到騎乘電動行李箱的女性，因為失去平衡而摔倒的案例，甚至還有人大膽地與一般轎車爭道，最後失去平衡而摔倒。

因此，其實台灣桃園國際機場從今年起禁止旅客在機場內騎乘電動行李箱，而日本關西國際機場也從近年起頒布禁令，至於羽田機場也從防止事故發生的觀點來呼籲旅客停止騎乘電動行李箱的行徑。

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