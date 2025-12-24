　
社會 社會焦點 保障人權

張文筆電硬碟48數碼加密破解卡關　原廠也幫不了

記者黃翊婷／綜合報導

27歲張文在台北火車站、誠品南西犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，事發之前他把自己的租屋處和筆電也燒了。雖然警方已尋獲張文燒毀的筆電，但受到系統BitLocker硬碟加密影響，刑事局向原廠求助無果，後續將採用暴力破解方式。不過，也有不少網友建議，暴力破解太困難，或許可以查一查張文的微軟帳號。

張文恐攻花費10萬元分兩年買犯案工具，主要從兩大購物網站購買。（圖／記者邱中岳翻攝)

▲張文透過網路購物取得作案工具。（圖／記者邱中岳翻攝)

警方在張文留存於網路雲端的資料中發現完整作案計畫，籌畫時間將近2年，他化名「張鋒嚴」在網路上採購作案工具，並自去年4月起開始採購戰術手套、防毒面具等裝備，今年1月後陸續向生存遊戲業者購買煙霧彈等器材，研判他應該是從去年起就有預謀犯案意圖。

此外，事發之前張文不僅與家人斷絕聯絡，還把自己的租屋處、筆電都燒了。警方已經找到張文燒毀的筆電，雖然螢幕與主機板受損，但硬碟仍可運轉，若能成功破解加密防護，或許有機會從中掌握張文的作案動機。

加密硬碟破解卡關　警方盼尋真相

根據《知新聞》報導，張文使用的是頂級電競筆電，價格昂貴，受到系統BitLocker硬碟加密影響，刑事局向原廠求助無果，後續將採用暴力破解方式，期盼能早日還原資料。

網友建議查微軟帳號找金鑰

不過，也有不少精通3C的網友建議，48字元數字密碼要暴力破解難度過高，把硬碟換到別台電腦需要金鑰，金鑰應該就在張文的微軟帳號裡，除非帳號被刪除或沒有綁定，或許可以先查查看張文的帳號有無備份。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普政府宣布：2027年6月起對中國晶片加徵關稅

