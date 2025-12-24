今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

▲今起變天。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今晚雨區擴大，周四全台有雨！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天晚間起水氣明顯增多，北部、東半部有降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率；周四中高層雲系通過，中南部也有局部降雨。

16縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午至周四晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，周四、周五冷氣團影響，今桃園以北、東半部有局部降雨。

周四全台有雨

劉沛滕說，今晚起水氣明顯增多，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，北部、東半部也有下雨；周四中高層雲系通過，中南部有局部降雨，高山也可能局部降雪；預估周四晚到周五清晨最冷，中部以北低溫12度，局部空曠近山區平地可能再更低。

劉沛滕表示，周六、周日冷氣團逐漸減弱，但回溫不太明顯，桃園以北、東半部有局部降雨；下周一明顯回溫；下周二、下周三東北季風增強，迎風面地區有些局部降雨。