生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

▲▼ 剴剴追思 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲社工團體今於衛福部大門舉行剴剴追思活動，並訴求政府別拿社工當替罪羔羊。（圖／記者邱俊吉攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

2年前的今天發生男童剴剴遭保母虐待致死案，不僅暴露出社會安全網的漏洞，涉案社工也被各界肉搜、抨擊。2年後的今天，多名社工前往衛福部陳情，除要求政府應為社安建置不全向社會道歉，亦批評政府，不能有類似事件老是拿社工當擋箭牌，活動結束前並對衛福部大喊「聽見了嗎」凸顯不平情緒。

多個社工團體今聚集衛福部大門陳情，先悼念、默哀剴剴的離世，並將預備好的百合花置於布條上，隨即發表訴求，不僅強調社會安全網的不周，無法藉由政府呼喊「政策亮點」即可彌補，而制度疏失衍生的後果，更不能讓站在第一線的社工背鍋。

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得指出，第一線社工長期反映，若前端能獲得更實質的托育、社會救助與家庭支持資源，許多孩子其實無須被安置或出養，然而政府近2年多著力於通報機制、SOP與程序修訂，卻未同步增加前線資源，導致社工疲於評估與調查，反而無力進行最關鍵的家庭陪伴，導致漏洞被包裝成政策成果，悲劇卻持續發生。

▲▼ 剴剴追思 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲剴剴案引起社會廣泛討論，社工處境也受關注。

花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃浚嘉則說，當家庭因貧窮、暴力等結構性因素無法照顧孩子時，國家本應承擔最後責任，但在剴剴與許多相似案例中，孩子卻在制度縫隙中失去保障，尤其出養前的兒童，長期未被納入正式安置體系，使其暴露於高度風險中。

黃浚嘉表示，研究與實務顯示，早期創傷會對孩子的情緒調節、行為控制及人際適應造成長期影響，然而現行替代性照顧和安置體系，在人力、專業與資源配置上，仍不足以回應需求，這不是單一機構失能，而是國家沒有建構足以承接孩子的完整照顧體系。

廖貽得強調，每起兒少悲劇引發的憤怒可以理解，但政府與政治人物不應將責任轉嫁給第一線社工，任由辱罵、威脅蔓延，因為真正無法平息社會恐懼的原因，在於制度始終接不住孩子。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，政府應主動對外說明制度限制，停止對第一線社工、單位的情緒與政治操作，才能避免社會團結、甚至國家認同遭到破壞。

活動最後，現場來自各地30多名社工集體大喊「政府要道歉，制度要改變」、「社工不是代罪羔羊，制度改革才是答案」等口號，並由沈曜逸對衛福部大呼「聽見了嗎」劃下句點。衛福部將於稍晚正式回應。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

相關新聞

竹山打造「失智友善一條街」

竹山打造「失智友善一條街」

根據衛福部及台灣失智症協會統計，台灣每年新增約2萬名高齡失智人口，目前已超過35萬個家庭須照顧失智症患者；竹山秀傳醫院共照暨遠距中心因此邀請鄰近的山崇社區商家參與打造「失智友善一條街」計畫，希望建立對失智者友善、且具備支持性的社區環境。

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心科

一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心科

社救法修法卡關「虛擬所得」　石崇良：財劃法爭議須納入考量

社救法修法卡關「虛擬所得」　石崇良：財劃法爭議須納入考量

