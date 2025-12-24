剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

▲社工團體今於衛福部大門舉行剴剴追思活動，並訴求政府別拿社工當替罪羔羊。（圖／記者邱俊吉攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

2年前的今天發生男童剴剴遭保母虐待致死案，不僅暴露出社會安全網的漏洞，涉案社工也被各界肉搜、抨擊。2年後的今天，多名社工前往衛福部陳情，除要求政府應為社安建置不全向社會道歉，亦批評政府，不能有類似事件老是拿社工當擋箭牌，活動結束前並對衛福部大喊「聽見了嗎」凸顯不平情緒。

多個社工團體今聚集衛福部大門陳情，先悼念、默哀剴剴的離世，並將預備好的百合花置於布條上，隨即發表訴求，不僅強調社會安全網的不周，無法藉由政府呼喊「政策亮點」即可彌補，而制度疏失衍生的後果，更不能讓站在第一線的社工背鍋。

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得指出，第一線社工長期反映，若前端能獲得更實質的托育、社會救助與家庭支持資源，許多孩子其實無須被安置或出養，然而政府近2年多著力於通報機制、SOP與程序修訂，卻未同步增加前線資源，導致社工疲於評估與調查，反而無力進行最關鍵的家庭陪伴，導致漏洞被包裝成政策成果，悲劇卻持續發生。

▲剴剴案引起社會廣泛討論，社工處境也受關注。

花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃浚嘉則說，當家庭因貧窮、暴力等結構性因素無法照顧孩子時，國家本應承擔最後責任，但在剴剴與許多相似案例中，孩子卻在制度縫隙中失去保障，尤其出養前的兒童，長期未被納入正式安置體系，使其暴露於高度風險中。

黃浚嘉表示，研究與實務顯示，早期創傷會對孩子的情緒調節、行為控制及人際適應造成長期影響，然而現行替代性照顧和安置體系，在人力、專業與資源配置上，仍不足以回應需求，這不是單一機構失能，而是國家沒有建構足以承接孩子的完整照顧體系。

廖貽得強調，每起兒少悲劇引發的憤怒可以理解，但政府與政治人物不應將責任轉嫁給第一線社工，任由辱罵、威脅蔓延，因為真正無法平息社會恐懼的原因，在於制度始終接不住孩子。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，政府應主動對外說明制度限制，停止對第一線社工、單位的情緒與政治操作，才能避免社會團結、甚至國家認同遭到破壞。

活動最後，現場來自各地30多名社工集體大喊「政府要道歉，制度要改變」、「社工不是代罪羔羊，制度改革才是答案」等口號，並由沈曜逸對衛福部大呼「聽見了嗎」劃下句點。衛福部將於稍晚正式回應。