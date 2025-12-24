　
社會 社會焦點 保障人權

補習班狼師2個月內4度猥褻3女童　隔衣摸胸拒認罪二審重判7年

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲補習班狼師2月內猥褻3女童4次，高等法院二審重判7年。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某補習班副主任阿偉（化名），藉由擔任國小、國中安親班老師的機會，在去年7、8兩個月內，對3名女童4次伸出狼爪，都是趁著女童趴在桌上休息時，「隔衣摸胸」趁機猥褻。阿偉遭逮起訴後，仍不認錯，一審將他重判7年，案經上訴，高等法院24日二審駁回上訴，維持7年刑期。可上訴。

判決指出，阿偉在這個補習班擔任國小課後安親班老師、國中補習班導師兼數學老師，而且他還是這個補習班的副班主任。即便有教學專業，但他仍無法克制自己，竟將狼爪伸向未滿14歲的女童。

他在去年7月初，中午1點多的午休時間內，首度對女童下手猥褻。隔了10天，又是相同時間、相同手法，對另一名女童下手；這次為了怕女童反抗，竟還以另一隻手壓制女童頭部。隔了1個月，他又對第三名女童下手，這次也是一隻手壓制女童的脖子；再隔了2天，又對第一名女童下手猥褻。總計3名女童、4次被害，方式全都是「隔衣摸胸」猥褻。

被害女童覺得不適，回家後向家長反映，全案才因此爆發，經過清查後，也查出共有3名女童被害。全案經偵查終結後，檢方依照「加重強制猥褻罪」嫌對阿偉提起公訴。

法院審理時，阿偉否認犯罪，但法院根據監視錄影器畫面，以及新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心派任諮商心理師，到被害女童的學校進行諮商摘要記載內容，認定阿偉確實有罪。一審認定他犯下4罪，分別處有期徒刑3年10月，定應執行有期徒刑7年。上訴二審後，高等法院認為原審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此24日駁回上訴，仍維持7年有期徒刑。

12/22 全台詐欺最新數據

