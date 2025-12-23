冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

記者許力方／台北報導

好天氣倒數！中央氣象署表示，預估25日（周四）聖誕節大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花地區氣溫驟降，25日晚到26日是這波冷氣團最強的時間，下探13度。專家並分析，第一線迎戰入冬第二波冷氣團的北部、宜蘭將迎3至4天濕冷，低溫不一定很低，但冷意的感受上「絕對有機會挑戰今冬最有感！」

冷空氣接力報到，且水氣增多，氣象署預報氣溫將出現驟降，明天（24日）東北季風增強，北部、東北部率先轉涼，其他地區也是越晚越涼，普遍低溫約16到19度，尤其中南部白天都還有26度高溫，有些微日夜溫差。入夜之後水氣明顯增多，雨區將擴展到整個北部及東半部地區，不定時有短暫雨。

到了25、26日（周四、五）將有新一波大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花轉冷，其他地區早晚也冷，尤其是25日晚到26日是這波冷氣團最強的時間，西半部低溫約13到15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能更低。桃園以北及東北部則需注意局部較大雨勢，中南部山區也有零星降雨。

如果水氣和低溫都有到位，明晚到25日這段期間，3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰；26日則是3000公尺以上高山有機會下雪或結冰。

氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，氣象署已經將明天抵達的冷空氣，正式升格為「冷氣團」等級，這將是今冬第二波。預計明夜至周末將會是冷氣團影響最明顯的時段，到了29日（下周一）冷氣團明顯減弱，初判跨年前夕的溫度，應該會是舒適為主。

台灣颱風論壇進一步指出，預報顯示，這波冷空氣伴隨的水氣量較多，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭，這次將迎來3至4天濕冷的日子，即便低溫數字不一定很低，但冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感。至於中南部仍然是偏乾冷、多雲到晴為主，但入夜後低溫仍然很可觀，日夜溫差也會非常大，震盪超過10度。