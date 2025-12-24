高呼審判長「虎頭鍘斬林俊言」　應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇被控於京華城案涉犯收賄等罪嫌，她今（24日）到台北地院出庭答辯，厲聲指責偵辦檢察官林俊言顛倒黑白、無的放矢，故意隱瞞對她有利證據，編故事想把她跟柯文哲、沈慶京串成犯罪集團，她用自己演過的《包青天》口吻，高呼審判長「請用虎頭鍘斬林俊言！」更聲淚俱下，連說2次「士可殺不可辱」，求判無罪。

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（24日）到台北地院出庭答辯，高聲請審判長用「虎頭鍘」斬偵辦檢察官林俊言。（圖／記者黃哲民攝）

野史傳說「包青天」包拯創立「龍頭鍘」、「虎頭鍘」、「狗頭鍘」3種刑具，行刑對象分別對應皇親國戚、文武百官與市井小民，有先斬後奏特權，透過小說與戲劇渲染，已深植人心。

應曉薇今上午9點45分起個人答辯，足足說了45分鐘，全納入宣判後的「公開播送」。她喊冤自己沒做的事、沒說的話，被檢方套在她身上、塞進她嘴裡，她不解檢方「為何針對我？」是否沒有她，就不能編故事串起柯文哲與沈慶京，虛構誇大所謂的犯罪集團？

她認為檢察官代表公平正義，「應該要像個名門正派」、要有堅持與風骨、不扭曲事實，但本案她看到檢方斷章取義、事事朝最惡意解讀，她在京華城案相關那幾年，共處理817件選民服務案，京華城只佔其中幾件，尤其新冠疫情期間，「線上看診」等議題才是她當時最關注的。

應曉薇強調身為議員，天職是監督政府、協助民眾爭取合法權益，她扮演轉達與溝通橋樑，不可能各種專業都懂，只能促成官員合法合情處理，京華城案牽涉許多都市計畫法令、檢察官真的懂嗎？起訴認定應該是多少容積率的邏輯，只是想讓案子能成立，但「為什麼非要扭曲、栽贓？」

她批林俊言辦案押人取供，霸凌被告與一群公務員，檢方被利用、被冠上「政治打手」，柯文哲、彭振聲與至親生離死別，她有幸能回家陪伴臥病的102歲母親，「這是你們（檢方）樂見的嗎？」她問庭內3位公訴檢察官「午夜夢迴、於心何忍？」

「我到底做錯什麼事？」應曉薇說至今不解被羈押13個月的原因，她試著理解與尊重檢察官，但她去年（2024年）8月到案當晚，根本沒去桃園機場，而是乖乖坐在台中機場，等辦案人員南下趕到，結果「配合調查」被說成「拘提」。

她怒說林俊言明明知道，卻故意隱瞞對她有利證據，仍在起訴書說她「行經」桃園機場，這樣才能用逃亡之名鞏固她被收押禁見理由，然後媒體、名嘴、網民每天對她鋪天蓋地侮辱。

應曉薇自嘲18歲從事演藝工作，40多年拍過許多電影、電視劇，至今重播又重播，「我一張大眾臉，能逃去哪？」她批林俊言辦案用猜的、用編的，「用筆在殺人」，不斷透過媒體做抹黑報導，本案已傷害2條人命，「你們（公訴檢察官）忍心繼續當林俊言的打手嗎？」

應曉薇說自己演過《包青天》，劇情就像今天的京華城案，包公入陰間辦案、為何看不到壞人，因為「殺人者不在地獄，而是在外面逍遙」，她越說越激動，高呼審判長「請用虎頭鍘斬林俊言！」

她聲淚俱下說身陷囹圄1年期間，告訴自己「士可殺不可辱」，忍受錐心之痛，也要熬到還她清白，她上有母下有女，必須誓死捍衛自己與家人尊嚴，本案她掉入萬丈深淵，體認政治的殘酷可怕，此刻只想如當年洗盡鉛華退出演藝圈、清清白白，她再度哽咽高呼「士可殺不可辱」，求合議庭判她無罪。