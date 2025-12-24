　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空跨年抽歐洲機票　將現身台北101跨年光雕展演

▲▼星宇航空將參與今年台北101跨年光雕展演。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空將參與今年台北101跨年光雕展演。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空明年預計在歐洲開拓2個新航點，包括倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基及蘇黎世都曾引發猜測。星宇航空今宣布，將參與今年台北101跨年光雕展演，並邀請民眾預測首條歐洲航線，猜中就有機會獲得歐洲航線首航機票。

星宇航空今宣布，將於今年台北101跨年光雕展演，展望2026年3大亮點，接續亮相明年1月15日開航的鳳凰城航線、台灣首架A350-1000加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等。此外，跨年當天在台北市政府主舞台上方，也將升起史努比機長造型氣球。

星宇航空表示，2026年是極具意義的一年，預計達成多項里程碑，包括1月15日鳳凰城航線開航、全台第一架A350-1000加入機隊，以及星宇航空首度進軍歐洲，而史努比在跨年夜現身台北市政府主舞台上方，也意味著之後將有更多史努比合作。

星宇航空指出，此次也邀請民眾一同參與「猜不到歐」社群活動，預測星宇航空首條歐洲航線，凡於星宇航空官方臉書抽獎活動貼文下方留言答案，並附上12月31日當天台北101光雕展演的歐洲航線猜測畫面，將抽出該航線的首航經濟艙單人來回機票。

另外，除了星宇航空將於明年1月15日開航鳳凰城，中華航空今年12月3日也首航台北-鳳凰城航線，以空中巴士A350-900機型執飛，提供每周3個往返班次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航表示，台北-鳳凰城航線為華航在北美直航的第7個客運航點，每周三、五、日飛航，去程於上午10時55分自桃園機場出發，直飛不中停，於當地時間上午8時抵達；回程於上午11時55分起飛，中午12時20分抵達洛杉磯中停，再飛往台北，於台灣時間隔日晚上9時30分抵達。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生
張文「符合好房客標準」　一票房東怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

四技二專統測後年起擬「5科全考改選考」　高二生開始適用

高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」　業者認了！曝可能原因

中華郵政擬發「4.4個月獎金」！王國材：今年轉虧為盈賺百億

主管同事「連兩周爽放4天」　OL心超癢！一票人喊：留著休16天

星宇航空跨年抽歐洲機票　將現身台北101跨年光雕展演

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

四技二專統測後年起擬「5科全考改選考」　高二生開始適用

高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」　業者認了！曝可能原因

中華郵政擬發「4.4個月獎金」！王國材：今年轉虧為盈賺百億

主管同事「連兩周爽放4天」　OL心超癢！一票人喊：留著休16天

星宇航空跨年抽歐洲機票　將現身台北101跨年光雕展演

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼　看重兩大關鍵：續航與球威

【哭到眼鏡起霧】割頸案二審判決被害家屬淚崩！　哭訴：資料全給加害者知道

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

更多熱門

相關新聞

北市26日舉行高強度演練　蔣：業者櫃位也納入

北市26日舉行高強度演練　蔣：業者櫃位也納入

台北捷運近日發生駭人隨機殺人案，社會恐懼尚未平息，然而卻陸續傳出跟風模仿犯，台北市預計1226進行高強度演練。台北市長蔣萬安今（24日）受訪指出，這一次也納入包括演練場域的業者櫃位，一起參與配合，了解當危害發生時第一時間的各項應處措施。

北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

傳星宇將增蘇黎世、布拉格等4航點　業者：各航線均在研議階段

傳星宇將增蘇黎世、布拉格等4航點　業者：各航線均在研議階段

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

王ADEN慘了！陷風波「觀光局取消台北跨年演出」

王ADEN慘了！陷風波「觀光局取消台北跨年演出」

關鍵字：

星宇航空歐洲航點跨年台北101

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面