　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

▲▼長髮哥,許瑞顯。（圖／記者許權毅攝）

▲長髮哥許姓男子去年在台中捷運擋刀，因而被封為勇者，沒想到去年自我調侃的PO文今年竟遭到出征。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

北車與中山商圈19日發生隨機砍人事件，釀成4死11傷的重大悲劇，引發社會高度震撼。在此敏感時刻，網路卻流傳一篇「cos搭捷運被砍的人」的舊貼文，引來大量網友湧入抨擊，事後才發現發文者竟是去年台中捷運隨機砍人案中挺身制止兇嫌、因此受傷的「長髮哥」許姓男子，貼文時間其實早在去年萬聖節，氣得不少人出面留言補血。

台中捷運去年5月21日曾發生隨機砍人事件，20歲男子洪淨自水安宮站進入車廂後持刀行兇，造成多名乘客受傷。當時許男挺身而出與兇嫌搏鬥，成功阻止進一步傷害，但自己臉部遭砍傷留下明顯疤痕，因此被網友稱為「中捷英雄」、「長髮哥」。他事後受訪時曾引用動漫《葬送的芙莉蓮》台詞「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，獲得大量網友讚賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舊文慘遭出征

許男去年11月間因應萬聖節活動，在Threads發文自嘲「COS（Cosplay）搭捷運被砍的人」，貼文當時獲得超過15萬人按讚，不少網友認為是以幽默方式面對創傷。沒想到今年12月19日台北捷運北車與中山商圈慘案發生後，這篇舊文突然又被挖出，部分網友沒有注意發文時間，誤以為是趁悲劇「蹭熱度」，因而湧入不斷謾罵。

面對鋪天蓋地的指責，也有不少網友為許男抱不平，紛紛指出貼文時間早於本次案件，直言「真正的勇者反而被出征」、「請先看清楚發文時間」、「這是真正曾經制止兇嫌的人」。

▲▼長髮哥去年萬聖節曾PO文自嘲「CosPlay搭捷運被砍的人」，沒想到1219慘案發生後，這篇文章遭到出征。（圖／翻攝Threads）

▲▼長髮哥去年萬聖節曾PO文自嘲「Cosplay搭捷運被砍的人」，沒想到1219慘案發生後，這篇文章遭到出征。（圖／翻攝Threads）

▲▼長髮哥去年萬聖節曾PO文自嘲「CosPlay搭捷運被砍的人」，沒想到1219慘案發生後，這篇文章遭到出征。（圖／翻攝Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩認「我已經失業」　PO文吐心聲
北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍
《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒
陪伴一代人！HTC「1經典」走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解

監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了：真的少見，有料

她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解

監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了：真的少見，有料

她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

最老重機品牌「Royal Enfield正式插旗台灣」！首波6車型187800元起

大東電在手訂單達2028年　預計明年一月上市

愛愛到一半「啪」一聲！　醫喊立刻掛急診

樂天芷軒PO文認「我已經失業」　被爆不續約做1暖舉吐心聲

專科攜手大耳狗推出超萌包裝、LOREAL「KITTY聯名」可愛破表

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

【張文犯案全過程曝】5度變裝騎2交通工具　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

變天！　「全台有雨」時間曝

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

男嗑宵夜吃到刀片饅頭　衛生局出手了

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了

更多熱門

相關新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

即／中捷全線停運　疑似電力異常

台中捷運驚傳全線暫停！中捷公司表示，捷運文華高中站至高鐵台中站間今（22日）晚7時許發生電力異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，因復電期間疑似旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，已緊急派員登車處理，預估處理時間1小時。10時許北屯總站至市政府站局部恢復運轉，市政府站至高鐵台中站則啟動接駁服務。

中捷紅線11站串聯「北台中黃金軸線」　指標建商搶卡位

中捷紅線11站串聯「北台中黃金軸線」　指標建商搶卡位

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

雙捷運交會鍍金！中捷「紅橘綠」線串聯　文心崇德挑戰房價天花板

雙捷運交會鍍金！中捷「紅橘綠」線串聯　文心崇德挑戰房價天花板

關鍵字：

長髮哥捷運砍人台中捷運網路出征社會事件

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面