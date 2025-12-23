北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

▲長髮哥許姓男子去年在台中捷運擋刀，因而被封為勇者，沒想到去年自我調侃的PO文今年竟遭到出征。（資料照／記者許權毅攝）



記者柯振中／綜合報導

北車與中山商圈19日發生隨機砍人事件，釀成4死11傷的重大悲劇，引發社會高度震撼。在此敏感時刻，網路卻流傳一篇「cos搭捷運被砍的人」的舊貼文，引來大量網友湧入抨擊，事後才發現發文者竟是去年台中捷運隨機砍人案中挺身制止兇嫌、因此受傷的「長髮哥」許姓男子，貼文時間其實早在去年萬聖節，氣得不少人出面留言補血。

台中捷運去年5月21日曾發生隨機砍人事件，20歲男子洪淨自水安宮站進入車廂後持刀行兇，造成多名乘客受傷。當時許男挺身而出與兇嫌搏鬥，成功阻止進一步傷害，但自己臉部遭砍傷留下明顯疤痕，因此被網友稱為「中捷英雄」、「長髮哥」。他事後受訪時曾引用動漫《葬送的芙莉蓮》台詞「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，獲得大量網友讚賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舊文慘遭出征

許男去年11月間因應萬聖節活動，在Threads發文自嘲「COS（Cosplay）搭捷運被砍的人」，貼文當時獲得超過15萬人按讚，不少網友認為是以幽默方式面對創傷。沒想到今年12月19日台北捷運北車與中山商圈慘案發生後，這篇舊文突然又被挖出，部分網友沒有注意發文時間，誤以為是趁悲劇「蹭熱度」，因而湧入不斷謾罵。

面對鋪天蓋地的指責，也有不少網友為許男抱不平，紛紛指出貼文時間早於本次案件，直言「真正的勇者反而被出征」、「請先看清楚發文時間」、「這是真正曾經制止兇嫌的人」。

▲▼長髮哥去年萬聖節曾PO文自嘲「Cosplay搭捷運被砍的人」，沒想到1219慘案發生後，這篇文章遭到出征。（圖／翻攝Threads）

