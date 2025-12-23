　
60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名60歲男子多年來幾乎都吃水煮餐，自認對三高有幫助；沒想到，近年卻出現記憶力下滑、注意力難以集中、整天昏沉的「腦霧」症狀。對此，營養醫學專家劉博仁指出，長期採取極端的「低脂飲食」，恐導致認知功能受損，且大腦組成約60%為脂肪，若缺乏優質油脂攝取，會使細胞膜流動性降低，嚴重影響神經傳導與記憶。

臨床案例：水煮飲食導致大腦「乾枯」

劉博仁分享門診個案，一位60歲張先生為了預防三高，多年來嚴格執行無油飲食，早餐僅攝取饅頭配醬瓜，青菜則以水煮處理。然而，這樣的飲食限制並未帶來健康，反而讓他的專注力嚴重缺失與記憶力衰退。

張先生困惑表示，「我這幾年吃得很清淡，肉吃很少，幾乎都水煮，為什麼還是覺得腦袋越來越鈍？」他甚至一度懷疑自己罹患失智症。

經功能醫學檢測發現，其體內必需脂肪酸嚴重缺乏，在調整飲食、導入特級初榨橄欖油及Omega-3脂肪酸三個月後，張先生的症狀明顯改善，回診時他更笑說，「腦袋裡的霧好像散開了，反應變快，精神也好很多！」

▲▼失智,帕金森氏症,癡呆。（圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

科學實證：脂肪品質決定認知功能

根據2025年由哈佛大學公共衛生學院參與的最新研究顯示，脂肪種類與認知退化具有高度關聯性。該研究追蹤數萬名中老年人長達15年，結果高度支持「MIND 飲食（麥得飲食）」的核心精神：

單元不飽和脂肪酸（MUFA）之效益：研究發現，若將飲食中5%的熱量來源從紅肉油脂、奶油等「飽和脂肪」替換為橄欖油、堅果等植物性MUFA，大腦認知功能退化速度將顯著減緩。

Omega-3的結構保護：血液中DHA/EPA濃度較高者，其海馬迴萎縮速度較慢。

碳水化合物替代風險：研究特別點出，若單純減少油脂攝取卻改以精緻碳水化合物（如麵條、麵包）填補熱量，反而會加速大腦發炎。

功能醫學處方：好油護腦四步驟

針對國人飲食習慣，劉醫師依據科學證據提出「好油護腦」的四項具體執行步驟：

1.落實油品替換：廚房應捨棄大豆沙拉油或調和油，改用富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油或酪梨油。此外，應避開標榜「低脂」但添加大量糖分的加工食品，因為高糖才是大腦發炎的原凶。

橄欖油。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

2.補充深海Omega-3：建議每週攝取2至3次中小型深海魚類（如鯖魚、秋刀魚），若外食族難以達成，可經由專業評估補充 TG 型魚油。

3.每日一掌心堅果：選擇低溫烘焙、無調味的核桃或杏仁，補充足量的植物性 Omega-3。

4.避開壞油地雷：限制紅肉、奶油及油炸物的攝取頻率，並絕對避開會破壞細胞膜的反式脂肪（如人造奶油、酥油）。

不只追求壽命延長　更該重視「大腦保鮮期」

根據衛福部國健署推動的「每日飲食指南」，油脂類是維持人體生理機能的必需營養素。專家指出，除了提供能量，油脂更是脂溶性維生素 A、D、E、K 吸收的媒介。劉醫師強調，在長壽時代，追求的不僅是壽命延長，更應重視「大腦保鮮期」。

適當攝取「好油」能降低壞膽固醇（LDL）的氧化，保護腦血管彈性。特級初榨橄欖油中的多酚成分，更具備強大抗氧化能力，能協助清除腦內代謝廢物。

更多新聞
相關新聞

他怕三高「菜都用燙的」！醫一檢查嘆：大腦乾枯中

他怕三高「菜都用燙的」！醫一檢查嘆：大腦乾枯中

不少人為追求養生、減重，常把「油脂」視為眼中釘。一名60歲男子怕罹患三高，嚴格執行「低脂飲食」多年，不只肉吃得少，青菜都只用燙的，結果換來的是嚴重「腦霧」，甚至懷疑自己快失智。經過功能醫學檢測，醫師發現他體內的必需脂肪酸嚴重缺乏，大腦因缺乏油脂滋潤，正處於乾枯狀態。經過3個月調理，他再回診「眼神都不一樣了」。

不靠保健品也能護眼！營養師揭必吃清單

不靠保健品也能護眼！營養師揭必吃清單

超實用「6個方法」教你改善腦霧

超實用「6個方法」教你改善腦霧

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

從眼睛鑑定腦健康　台大研究：「視網膜」能預警認知、身體退化

從眼睛鑑定腦健康　台大研究：「視網膜」能預警認知、身體退化

低脂飲食腦霧好油護腦Omega-3認知功能

