AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團推出創新房產科技「永慶AI特助」，只要發問就能找房，讓找房變得更輕鬆。

生活中心／綜合報導

永慶房產集團推出創新房產科技「永慶AI特助」，讓找房變得更輕鬆。消費者只要在 LINE 上向「永慶AI特助」提問，系統即可即時推薦合適物件，並進一步分享房屋特色、實價登錄行情及社區優勢，找房就像聊天一樣輕鬆。當看到心儀物件時，還能透過「線上問」功能，在網頁或 APP 上直接聯繫永慶房屋的承辦經紀人員，深入了解細節、快速安排賞屋。永慶以房產科技驅動服務升級，正式引領產業走向「不用找，只要問」的全新體驗。

「永慶AI特助」讓找房就像在聊天一樣

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮。但隨著ChatGPT等AI機器人出現，只要開口問，AI機器人就像私人特助，幾秒內整理海量的資料，並分析出有用的答案。

因此永慶導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發出「永慶AI特助」，並提供消費者三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要用自然語發問，並敘述房屋條件如：採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。讓找房過程就像聊天一樣。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶AI特助能夠理解消費者的口語，自動推薦適合的房屋，或提供房屋細節資訊。

篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

找到喜歡的房子了？快用永慶「線上問」輕鬆安排帶看！

除了「永慶AI特助」之外，永慶還推出「線上問」科技服務，讓消費者與永慶房屋經紀人員的溝通更流暢！陳賜傑表示，消費者若是找到喜歡的房屋，想要進一步了解房屋細節，可以在永慶房仲網雙北直營區物件頁面上，點選「線上問」功能，便利消費者向負責該物件的永慶房屋經紀人員進一步詢問例如：尺寸、樓高、座向、公設等房屋細節，或是詢問經紀人員周遭有沒有類似的物件可以一起安排賞屋。將自己在意的內容都掌握後再出發，購屋歷程更精準高效！

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲在永慶房仲網上使用「線上問」功能，輕鬆與永慶房屋經紀人員取得聯繫。

陳賜傑表示，永慶最新的AI科技工具，讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」和經紀人員就好，實現「問房」新時代，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。陳賜傑表示，隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。

 

每日新聞精選

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

永慶房屋「土城區再+1」雙北邁向350店

永慶房屋「土城區再+1」雙北邁向350店

台灣房市穩健，房仲第一品牌「永慶房屋」看好發展可期，宣布2026年將在雙北市重劃區、交通重要樞紐等區域展店，邁向雙北市350直營店的展店目標。永慶房屋身為雙北市占最大的房仲品牌，也率先提升業務新人福利，提供業界最高業務新人前12個月每月6萬的收入保障，成為2026新春轉職者關注的熱門企業。

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

「脆」也可以買房？永慶房屋1表幫比較

「脆」也可以買房？永慶房屋1表幫比較

餐飲轉房仲「薪」境差很大！

餐飲轉房仲「薪」境差很大！

永慶房屋「i特助」導入房仲服務

永慶房屋「i特助」導入房仲服務

