LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（23）日一口氣上架9組免費貼圖，包括卡卡の萌萌柯基、TORY BURCH 聖誕樹限定貼、藥師少女的獨語、福利熊等，只要加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共19組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！｜下載請點
下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
TORY BURCH 聖誕樹限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
全電商 福利熊出任務｜下載請點
下載期限：2026年01月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：1800天
LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」｜下載請點
下載期限：2026年01月21日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
黑熊的生活日常｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
路易威登佳節限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
台北捷運 捷米｜下載請點
下載期限：2026年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
UG × UU：Uni說悄悄話｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE發票管家 × 白木耳｜下載請點
下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
海綿寶寶電影版：尋寶大冒險｜下載請點
下載期限：2026年01月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
鯊到基隆｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
來自布拉蘇絲的冬日祝福｜下載請點
下載期限：2026年01月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
野兔村健康小夥伴｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪｜下載請點
下載期限：2026年01月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 布魯諾｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 懶懶怪｜下載請點
下載期限：2026年01月02日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
LINE購物直播 × 神秘狗｜下載請點
下載期限：2025年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
海瑞溫斯頓 歡慶佳節｜下載請點
下載期限：2026年01月04日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》｜下載請點
下載期限：2025年12月26日10:59止
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
