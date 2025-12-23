　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（23）日一口氣上架9組免費貼圖，包括卡卡の萌萌柯基、TORY BURCH 聖誕樹限定貼、藥師少女的獨語、福利熊等，只要加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共19組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

​永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

​中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！下載請點

下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

TORY BURCH 聖誕樹限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

全電商 福利熊出任務下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：1800天

免費貼圖

LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

黑熊的生活日常下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

路易威登佳節限定貼圖​｜下載請點

下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

台北捷運 捷米下載請點

下載期限：2026年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

UG × UU：Uni說悄悄話下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE發票管家 × 白木耳下載請點

下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

海綿寶寶電影版：尋寶大冒險下載請點

下載期限：2026年01月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

鯊到基隆下載請點

下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

來自布拉蘇絲的冬日祝福下載請點

下載期限：2026年01月09日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

野兔村健康小夥伴下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪下載請點

下載期限：2026年01月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 布魯諾下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 懶懶怪下載請點

下載期限：2026年01月02日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物直播 × 神秘狗下載請點

下載期限：2025年12月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

海瑞溫斯頓 歡慶佳節下載請點

下載期限：2026年01月04日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

動畫「SPY×FAMILY」＆《LINE Rangers》下載請點

下載期限：2025年12月26日10:59止
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

他怕三高「菜都用燙的」！醫一檢查嘆：大腦乾枯中
鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！激烈攻防過程曝光
雲林美女處長升官了！張麗善發布新人事令
北捷隨機殺人理賠出爐　每人最高賠500萬
逆兒把臥床父毆打致死　皮包骨赤裸裹薄被
快訊／網嗆「跨年隨機殺人」　富二代宅男提倡殺人正義遭聲押
快訊／台中嚴重車禍！女騎士撞聯結車「血流滿地」無生命跡象

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

殲滅灰產虛幣商3部曲！刑事局截詐團洗錢管道　目標鎖定4大社群

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

不只是陪聊天！微軟執行長認同AI聊心事舒壓　專家憂加劇孤獨感

快訊／鹿港外海驚見浮屍卡光電板　黃色神秘「AG」成追查線索

鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！辯方控「洗筆錄」...檢回嗆：斷章取義

KID為愛妻慶生「懷疑娶到一輩子廉價勞工」　驚覺暗示：生三寶？

炎亞綸認和鬼鬼閨密情變！首談背後原因「約談破局」阿本夾中間高情商應對

竹山鎮竹藝燈會12／24試點燈　九十九崁繽紛花海搶先迎賓

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長、副秘書長人事令

感謝熱心民眾鄭恩地 見有小孩走失「台上幫呼喊」

