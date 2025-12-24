冷空氣送來台灣低溫徵兆　鄭明典揭「寒潮再現」2關鍵

▲貝加爾湖脊場冷空氣傳送方向往台灣來，屬於冬季易低溫的天氣型態。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

冷空氣一波接一波報到，前氣象局長鄭明典指出，受大氣「雙阻塞」型態影響，未來一周天氣變化節奏明顯加快，預估26日（周五）將新一波大陸冷氣團等級的降溫。觀察等壓面溫度天氣圖顯示，貝加爾湖脊場的偏北風把冷空氣往南送，方向正好往台灣來，這象徵冬季台灣容易出現低溫。

「雙阻塞」縮短變天周期

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典在《天氣多一點》中分析，近期冷空氣頻繁南下，與目前太平洋及北大西洋各自存在強大阻塞高壓的「雙阻塞」型態有關。這種大氣配置會使天氣系統變化周期縮短，原本約7天出現一次的天氣轉變，可能縮短為3至4天就有一波冷暖更替。

▲冷空氣一波接一波報到。（圖／中央氣象署）



冷空氣頻繁南下 一周內多波降溫

鄭明典觀察，極渦短期內縮影響，今天（24日）起冷空氣又開始外流，上一階段冷空氣往北美陸地，接下來會往歐亞陸地這一端，前期由大西洋東側陸地開始，亞洲這邊冷空氣路徑仍然偏北，有機會往南影響台灣。未來一周天氣將呈現「一波接一波」的型態，繼22日降溫後，26日將再迎來一波接近冷氣團等級的降溫，緊接著29日（下周一）可能又有新一波降溫。

貝加爾湖脊場成關鍵 不排除再現低溫

根據500百帕高度場溫度預測圖，鄭明典發文指出，今天在貝加爾湖附近出現深深的脊場，脊場東側的偏北風會把冷空氣往南送，脊場位置冷空氣傳送方向正好往台灣來，「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態！」不過，中緯度環繞北極一圈的冷區，往外主要有4個突出的分支，為波數4結構；而如果是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。