　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

▲▼民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點燭、獻唱悼念余家昶，氣氛哀傷。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點蠟燭燈、獻唱悼念余家昶。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

記者董美琪／台北報導

台北市19日發生無差別攻擊案件。27歲通緝犯張文在台北車站捷運站7至8號出口（M7、M8出口）附近，先行投擲煙霧彈，並企圖點燃汽油彈製造混亂，隨後持利器朝不特定民眾攻擊，57歲的余家昶挺身而出，主動上前試圖制止張文行兇，英勇殉難。今晚，有團體在事發現場點蠟燭燈，獻唱悼念，氣氛感傷。

事發地下通道今晚湧入悼念人潮

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷運台北車站7至8號出口連通道，成為民眾自發悼念的場所，現場擺滿鮮花、蠟燭與祈福卡片，不少人駐足合十祈禱。

晚間稍早，有團體到場獻唱悼念歌曲，氣氛哀戚，也藉此平靜表達追思之意，警方也派員在場協助維持秩序。從現場畫面可見，長長通道旁堆疊的花束與點點燭光，象徵社會對余家昶無私行為的敬意。

▲▼民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點燭、獻唱悼念余家昶，氣氛哀傷。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點燭、獻唱悼念余家昶，氣氛哀傷。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

余母呼籲外界勿指責凶嫌家屬，強調事件為個人行為，展現寬容與理性

余家昶居住於桃園，平日通勤至台北上班，熟識友人指出，他一向熱心助人、為人正直，事發當下毫不猶豫挺身而出，展現高度勇氣。余母的大愛更是感動許多人，她呼籲社會大眾不要指責張文的父母，強調這是張文個人所為並祝福張家父母身體健康。

▲▼民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點燭、獻唱悼念余家昶，氣氛哀傷。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台北市政府已表態，將協助追認余家昶的英雄事蹟，並提供家屬必要的後續協助與補償。市長蔣萬安亦宣布，將設立紀念標誌，並協助辦理入祀忠烈祠相關事宜。

▲▼民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點燭、獻唱悼念余家昶，氣氛哀傷。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！背後原因曝光　竟能降低遭詐風險

孩童玩「彈弓飛鏢」臉被割開！慘送醫縫針　家長心痛籲：提高警覺

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

教育部前次長葉丙成洩性平受害人個資　北市府開罰5萬元

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！背後原因曝光　竟能降低遭詐風險

孩童玩「彈弓飛鏢」臉被割開！慘送醫縫針　家長心痛籲：提高警覺

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

藍莓抗氧化又護眼！營養師曝「表皮白粉」來源：不是農藥

LINE「28款免費貼圖」限時下載！卡卡の萌萌柯基、藥師少女的獨語

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

變天！　「全台有雨」時間曝

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

男嗑宵夜吃到刀片饅頭　衛生局出手了

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

即／英勇肉身擋刀亡！英雄余家昶確定入祀忠烈祠

即／英勇肉身擋刀亡！英雄余家昶確定入祀忠烈祠

北捷19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，其中包括勇敢挺身而出制止的57歲余家昶，成為首位刀下亡魂，英勇舉止令全台民眾哀痛。今(23日)桃園市長張善政在臉書發文指出，余家昶先生將入祀桃園忠烈祠。

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

余家昶遭刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

余家昶遭刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

關鍵字：

余家昶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

更多

最夯影音

更多
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面