北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

▲民間團體與民眾在事發台北車站捷運站地下通道點蠟燭燈、獻唱悼念余家昶。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）



記者董美琪／台北報導

台北市19日發生無差別攻擊案件。27歲通緝犯張文在台北車站捷運站7至8號出口（M7、M8出口）附近，先行投擲煙霧彈，並企圖點燃汽油彈製造混亂，隨後持利器朝不特定民眾攻擊，57歲的余家昶挺身而出，主動上前試圖制止張文行兇，英勇殉難。今晚，有團體在事發現場點蠟燭燈，獻唱悼念，氣氛感傷。

事發地下通道今晚湧入悼念人潮



捷運台北車站7至8號出口連通道，成為民眾自發悼念的場所，現場擺滿鮮花、蠟燭與祈福卡片，不少人駐足合十祈禱。

晚間稍早，有團體到場獻唱悼念歌曲，氣氛哀戚，也藉此平靜表達追思之意，警方也派員在場協助維持秩序。從現場畫面可見，長長通道旁堆疊的花束與點點燭光，象徵社會對余家昶無私行為的敬意。

余母呼籲外界勿指責凶嫌家屬，強調事件為個人行為，展現寬容與理性



余家昶居住於桃園，平日通勤至台北上班，熟識友人指出，他一向熱心助人、為人正直，事發當下毫不猶豫挺身而出，展現高度勇氣。余母的大愛更是感動許多人，她呼籲社會大眾不要指責張文的父母，強調這是張文個人所為並祝福張家父母身體健康。

台北市政府已表態，將協助追認余家昶的英雄事蹟，並提供家屬必要的後續協助與補償。市長蔣萬安亦宣布，將設立紀念標誌，並協助辦理入祀忠烈祠相關事宜。