獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

▲張文前進基地就在千慧商旅，疑還有「第二基地」，且入住時間訂在聖誕節。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

突發中心／台北報導

27歲張文在北車、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方多方釐清張文金流、購買犯案工具的來源，也查出張文在13日預定「前進基地」千慧旅館，據悉，張文疑已備妥「第二基地」，就在北市大同區一處商旅，且入住日期就在聖誕節。

張文2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方查出，張文母親在2023年間匯款45萬元至張文的戶頭，2024年間，母親定期每3個月匯款3、4萬不等的費用資助張文，也在2024年12月30至2025年1月2日，連續4天共計匯款10萬元至張文郵局帳戶裡。

張文利用母親的資助，在網路上購買13把長短刀、煙霧彈以及煤油、工業酒精、防毒面具、戰術背心等犯案工具，經統計花費超過10萬元，且來源都是透過《蝦皮購物》、《露天拍賣》兩個購物網站取得。

據悉，張文將南京西路的千慧商旅當成「前進基地」，但是其實張文疑已備妥「第二基地」，地點就在大同區的一家商旅，且和第一前進基地一樣，都是預定住房3天，而入住時間就在聖誕節，令人聽到不寒而慄。