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大陸 大陸焦點 特派現場

陸電影票房大跌4成！經濟衰退「沒資金拍大片」明年恐更慘

▲▼中國大陸暑期電影票房。（圖／路透社）

▼大陸今年暑期檔電影票房嚴重下滑。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報的

中國大陸今年暑期檔電影票房大衰退，6月1日至8月31日總票房116.43億元（人民幣），較2023年的206.3億元下滑了四成。業內人士坦言，大陸的電影內容生產陷入明顯的資金困局，產業已成「無源之水」，明年的情況可能會更慘。

根據燈塔專業版數據，大陸今年暑期總觀影人次2.85億，總場數3825.5萬場，打破大陸影史暑期總場數紀錄，但票房及觀影人次卻明顯較去年同期下滑。

數據顯示，檔期內僅有兩部影片取得10億元以上的票房，分別為32.5億元的喜劇片《抓娃娃》，以及13.5億元的懸疑犯罪片《默殺》。值得注意的是，《抓娃娃》同時也打破了大陸影史暑期喜劇片的票房紀錄，目前暫列年度票房榜的第三名。

▼大陸暑期檔電影票房。（圖／翻攝燈塔電影）

▲▼陸電影票房少掉4成！經濟衰退「沒資金拍大片」明年恐更慘。（圖／翻攝燈塔電影）

2023年，大陸暑期檔票房為206.3億元，大幅拉高了暑期檔票房紀錄，觀影人次達5.05億；相較之下，2024年暑期檔票房、觀影人次年比均下滑了約44%，甚至還不及2015年暑期檔的表現。

北京電影學院國家電影智庫常務副秘書長兼辦公室主任劉正山分析，大陸電影首先面臨供給上的問題，同時掌握藝術創作規律和電影市場規律的創作人才較為缺乏，導致市場上「適銷對路」的電影有效供給不足。

劉正山指出，例如在創作中，對於一些重要IP的改編，未能處理好原著與改編創新之間的關係、藝術創作與市場需求的關係，偏離了主流觀眾的偏好，「供給方面的問題，導致頭部效應欠缺，例如今年暑假票房過30億元的電影只有1部，20億元至30億元的電影缺失，難以拉動整個電影市場。」

▼突破10億元票房的只有兩部電影。（圖／翻攝燈塔電影）

▲▼陸電影票房少掉4成！經濟衰退「沒資金拍大片」明年恐更慘。（圖／翻攝燈塔電影）

劉正山認為，電影市場面臨的第二個問題是市場結構性問題，「大一統發行體制未得到根本改變，分線發行未能走上正軌，導致觀眾在特定時期選擇的觀影範圍小，同時銀幕利用率很低。」

劉正山也分享了一組數據，2023年日本平均每塊銀幕上映電影數為0.3373部，韓國為0.4183部，大陸則只有0.0059部。

根據貓眼研究院發表的《2024暑期檔數據洞察報告》研究，暑期檔未觀影的觀眾，最主要的原因是「沒有想看的電影」，佔42%。業內人士分析，目前電影內容生產有明顯的資金困局，「今年市場的表現看起來不可捉摸，實則有跡可循。」

▼喜劇片《抓娃娃》。（圖／翻攝燈塔電影）

▲▼陸電影票房少掉4成！經濟衰退「沒資金拍大片」明年恐更慘。（圖／翻攝燈塔電影）

知名電影研究機構拓普數據CEO程飛認為，今年票房的大幅下滑，本質原因是市場缺乏優質大體量影片支撐，「近兩年影片供給看似充足，但無論今年或去年，市場供片仍處於清庫存階段。」

程飛指出，「我們統計到今年1至8月上映的票房1000萬元以上國產長片中，五成以上是2年前投拍的項目，甚至有超三成投拍於3年前，「如果說去年仍有充足的優質內容供給市場，今年優質內容供給不足的問題就會很快顯現，市場看似突然劇烈變化，但『種子』早已深埋。」

聚影匯創始人、《中國電影投融資發展報告》主編朱玉卿更直言，暑期檔確實不盡如人意，供給側是個很大的問題，「去年還有前3年積壓的內容，即便是今年也有前幾年的庫存在，明年的情況可能更不樂觀，主要是我們供給側遠遠跟不上。」

▼懸疑犯罪片《默殺》。（圖／翻攝燈塔電影）

▲▼陸電影票房少掉4成！經濟衰退「沒資金拍大片」明年恐更慘。（圖／翻攝燈塔電影）

朱玉卿還說，從2010年到2019年，大陸電影快速發展的近十年間，正是各路資金蜂擁而至電影行業的時候，「但是我們現在的電影投融資太薄弱。沒有業外資金的進入，沒有銀行、保險等金融資本的介入，這個行業就變成無源之水，這是首要的問題。」

程飛認為，當務之急需要從源頭上解決優質內容供給匱乏的問題，投拍資金方面，可積極與金融機構、地方政府等建立鏈接，強化對電影行業的信心，引入金融支持；人才培養方面，要建立健全電影人才培養政策舉措，特別是加強對年輕創制人才的大力支持；內容生產方面，要加強用戶導向意識，強化對觀眾和市場的洞察，以數據驅動內容生產決策。

▲▼中國大陸暑期電影票房。（圖／路透社）

▲▼中國大陸暑期電影票房。（圖／路透社）

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