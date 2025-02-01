紐西蘭過年捕獲「野生馬雲」　網友讚：很低調友善

▲馬雲大年初三現身於奧克蘭。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

自2019年卸任阿里巴巴集團董事局主席之後，阿里巴巴創始人馬雲已經很少公開露面。有來自紐西蘭的網友爆料，大年初三（1月31日）當天，在奧克蘭的一家咖啡館偶遇到了馬雲，並大讚他非常低調與友善。

一名網友在網路上發文「奧克蘭咖啡廳偶遇馬雲」，內文表示，「（馬雲）一行人大概10幾20人的樣子，沒點餐就點了咖啡，逗留大概半個多小時就離開了」。

這位網友還提到，「馬總很低調很友善，不知道馬總是不是在新西蘭（紐西蘭）過的年，或者最近在新西蘭有什麼大項目？大過年的沾沾財運」。

消息一出，引發許多大陸網友專注，有人說，「友善的模樣果然和大家印象中的馬雲一樣毫無距離感」、「只要出了國門，馬上就低調友善了，在國內也許是實力不允許，也許是教養不允許」、「大佬出行如此低調在咖啡店自在享受生活這反差感太可愛了」。

▼馬雲去年也在紐西蘭遭「野生捕獲」。

事實上，這並非馬雲首次在紐西蘭被網友「捕捉」到身影。回溯到去年2月15日，就有網友發現馬雲在當地一家中餐館用餐，當時還有餐廳監視器畫面流傳出來，甚至有網友調侃馬雲在那家餐館有專屬的「馬雲套餐」。

低調多年的馬雲，去年年底出現得頻繁一些。12月8日，馬雲突然亮相螞蟻園區，並在支付寶和螞蟻集團二十周年活動現場致辭：「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」

而在亮相螞蟻園區的十多天前，馬雲的身影就出現在了在阿里西溪園區內。網傳圖片中，馬雲著一身休閒裝，手拿咖啡與多位阿里員工合影。

同樣在阿里巴巴25周年的時候，馬雲雖未現身，但仍在公司內網發文，稱「阿里相信市場的力量和創新的價值」、「立志要做一家能生存102年的公司」。

▼馬雲去年在紐西蘭中餐館用餐，點的菜被稱為「馬雲套餐」。