分手陸大潤發　阿里巴巴555億元賣光高鑫零售股權

▲阿里巴巴逐漸退出實體零售業務。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴繼日前出售銀泰百貨之後，1月1日晚間宣布以131.38億港元（約555億元新台幣）出售高鑫零售全部股權。高鑫零售旗下擁有中國大陸大潤發、大潤發Super及M會員店，曾是大陸的實體零售一霸。

根據阿里巴巴的公告，收購高鑫股權的買家為國際性私募股權投資機構德弘资本，其核心團隊曾領導了KKR及摩根士丹利在亞洲的私募股權投資業務。

事實上，阿里巴巴近年一直傳出將退出實體零售業，早在上月出售銀泰百貨時，市場就已預料阿里巴巴還將出售高鑫零售。

▼中國大陸大潤發近年發展不順。（圖／CFP）



阿里巴巴集團董事長蔡崇信去年2月也曾在財報會議上表示，阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，它們不是核心的聚焦業務，阿里退出也是合理的。

高盛的報告指出，阿里巴巴出售兩項主要的線下零售業務符合集團持續專注電商的方針，同時相信交易獲得淨額，或可回饋股東。

高盛指出，這兩項資產在其SOTP估值中並不重要，高鑫零售和銀泰業務均計入所有其他分部，對集團的利潤貢獻極小。高盛認為，投資者的焦點仍在阿里巴巴商品交易總額（GMV）增長與同業的差距。