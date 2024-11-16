阿里巴巴：雙11業績表現超出預期　看好政府持續提振消費

▲天貓搶攻雙11購物節。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴15日發表2025財年第2季財報，電話會議上，阿里集團CEO吳泳銘表示，今年雙11的業績表現超出預期，整體GMV（商品交易總額）獲得了比較強勁的增長。

阿里巴巴第2季收入2365.03億元（人民幣），同比增長5%，符合市場預期；淨利潤為435.47億元，同比增長63%，主要是由於所持有的股權投資按市值計價的變動、投資減值的減少以及經營利潤的增加所致。經調整 EBITA同比下降5%至405.61億元，主要歸因於阿里對電商業務的投入增加所致，部分被收入增長和運營效率提升所抵消。

電話會議上，分析師詢問了雙11的銷售情況，阿里集團CEO吳泳銘回應，今年雙11各個平台的週期較長，從整體雙11週期的表現來看，GMV（商品交易總額）獲得了比較強勁的增長，「總體來看，今年雙11的業績表現還是超出預期。」

對於阿里近期月度交易用戶創下歷史新高，吳泳銘解釋，過去幾個月，在電商行業持續加劇的市場競爭格局下，淘天在核心用戶的留存以及新用戶增長方面取得了突破，「我們會對核心業務做持續投入並提升各業務的經營質量，也對未來的發展充滿信心。」

吳泳銘將雙11的整體補貼出資策略分為兩類，一類是平台消費券，一類是品類券，消費券主要針對淘寶、天貓平台，針對88VIP會員發放，品類券則大部分是由平台與商家共同出資，「長期來看，這些投入會帶動品牌商家的生意增長，從而帶動商家在平台上的廣告預算支出，有利於長期的CMR（客戶管理費）的增長。」

對於中國大陸官方推出的一系列刺激消費政策，吳泳銘預期，國家對於提振消費的多種政策在未來還會持續推出，在這個持續推出的過程裡，既有利於縮短企業的去庫存週期，又會對品牌商品的消費趨勢有中長期的帶動作用。

吳泳銘強調，從長期來看，對於像天貓這種以品牌旗艦店為主的平台來說，會得益於品牌消費的持續改善。