　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿里巴巴賣掉銀泰百貨　認賠415億「退出實體零售」

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴。（圖／路透社）

文／中央社台北17日電

中國電商巨頭阿里巴巴今天公告，出售旗下的銀泰百貨，預計因此虧損約人民幣93億元（約新台幣415億元）。陸媒指出，阿里巴巴去年開始出售非核心資產，此舉是退出傳統實體零售業務，甩掉大包袱。

銀泰百貨在官網簡介宣稱，「讓天下商場沒有難做的生意」。1998年在杭州起家，銀泰百貨目前在中國大陸擁有59家百貨公司與購物中心，其中36家在浙江省。

阿里巴巴17日中午在香港交易所公告，公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權出售給由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團。

公告稱，阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權，銀泰出售的所得款項總額約為人民幣74億元。阿里巴巴預計因出售銀泰而錄得的虧損約為93億元。

經濟觀察網報導，這起交易中提及的銀泰百貨少數股東，便是銀泰集團創始人沈國軍，他持有1%的股份。交易由雅戈爾和沈國軍一起出資，從阿里手中買回銀泰百貨。

▼銀泰百貨。（圖／翻攝銀泰百貨）

▲▼銀泰百貨。（圖／翻攝銀泰百貨）

報導說，此舉印證一名接近阿里管理層人士的說法，出售銀泰百貨就是阿里在減負，甩掉了一個「大包袱」。

2023年6月，蔡崇信出任阿里巴巴董事會主席後，開始對未來戰略進行再梳理，期間啟動了對新零售戰略相關業務的出售談判。

2024年2月7日，蔡崇信在阿里巴巴財報電話會議上明確表示，「傳統實體零售業務不是阿里的核心業務，退出這類業務也是合理的做法，但這需要時間，根據市場情況慢慢實現」。此後，「銀泰百貨要被賣」的傳聞甚囂塵上。

在2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日）前9個月，阿里巴巴共完成17億美元的非核心資產退出，相繼減持了B站、小鵬汽車等。

蔡崇信強調，阿里巴巴的首要目標是「在電商領域獲勝」，為此需要恢復市占率，推動業務增長。

阿里巴巴與銀泰百貨的合作始於2013年，當時網路行業正是高歌猛進的時候。一名阿里內部人士透露，已經在線上零售市場成為巨頭的阿里，決定布局實體零售市場，而經營著連鎖百貨和購物中心的銀泰百貨也恰巧處於網路轉型失敗的當下，雙方一拍即合。

2014年，阿里巴巴斥資港幣53.7億元（下同，約新台幣224億元）入股銀泰百貨。此後，阿里不斷增持，2016年成為銀泰最大股東；2017年宣布啟動銀泰百貨的私有化，以198億元完成交易。其後，阿里增持股份至99%，合計投入超過250億元。

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

報導提到，在銀泰百貨私有化前夕，馬雲在2016年的雲棲大會上首次提出「新零售」概念，當時他認為純電商將無路可走，線上線下的結合才能有效帶動發展。

報導指出，銀泰百貨2023年業績顯示，在315億元的銷售收入中，來自線上的銷售占比達25%。可是，這一成果是巨額投入換來的。

一名銀泰百貨管理層人士透露，公司光搭數位化基礎設施就耗時3年，業務上雲要求內部全流程，包括供應商管理、人力資源等各環節都要實現數位化，這對於有超過5萬員工、數百家合作企業的銀泰百貨來說，投入巨大。

可是從阿里2024財年業績看，包括銀泰百貨在內的新零售業務構成的「所有其他」收入，反而減少2%。

報導指出，阿里巴巴一步步將銀泰百貨納入麾下，投資額合計超過港幣250億元，但今天出售所得的74億元，還不及初期投入的1/3。對這個賠本生意，阿里決定止血。

「這是對雙方最好的安排」，盤古智庫高級研究員江瀚分析，阿里巴巴的戰略聚焦和投入正在見效，退出銀泰百貨有助於進一步聚焦和發展核心業務。而對銀泰百貨來說，未來有望在雅戈爾集團的平台與資源支持下進行變革。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐
驚悚畫面曝光！夫妻擦撞遊覽車　女腿被輾過恐截肢
高雄「百年老店」竟賣過期品
日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台
人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

阿里巴巴賣掉銀泰百貨　認賠415億「退出實體零售」

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

滬陸客團何時來？華源笑回謝謝　離台前揮手：歡迎有機會到上海　

中國市場暴跌29%！保時捷「裁員＋縮門市」　Taycan銷量降50%

兩岸觀光曙光？盼春節前迎上海陸客團　台業者提供5天考察行程　

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」　專家：半世紀僅10尊

李大壯：共軍軍演僅展示肌肉　港駐台機構仍可能重開

陸男被狗追撞樹身亡　法院判狗主人承擔20%責任

陸龍頭券商頻傳裁員降薪　從業人員年減5%

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

阿里巴巴賣掉銀泰百貨　認賠415億「退出實體零售」

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

滬陸客團何時來？華源笑回謝謝　離台前揮手：歡迎有機會到上海　

中國市場暴跌29%！保時捷「裁員＋縮門市」　Taycan銷量降50%

兩岸觀光曙光？盼春節前迎上海陸客團　台業者提供5天考察行程　

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」　專家：半世紀僅10尊

李大壯：共軍軍演僅展示肌肉　港駐台機構仍可能重開

陸男被狗追撞樹身亡　法院判狗主人承擔20%責任

陸龍頭券商頻傳裁員降薪　從業人員年減5%

球員身價揚！蔡其昌：職棒餅做大了　資格賽組訓添挑戰

ATM不能領錢被貼「2字公告」！全場一看笑瘋：店員很有才

諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

高雄「亞灣藝術節」聖誕前夕登場！集結上百藝術家　雙展區免費看

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

大陸熱門新聞

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費穿裙跳舞直播暴紅

全部選13！男子買1張彩券中了8760萬元

首次！秦兵馬俑二號坑發掘「高級軍吏俑」

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！軍閥派系勾結華商「群狼割據」

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

上海推動居民赴台　陸委會：歡迎陸客

陸男把「耳機」藏成100塊腹肌入境

陸7歲少女「天生異瞳」一隻眼睛灰藍 醫警示：數種情況需注意　

暴跌29%！保時捷中國「裁員＋縮門市」

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

更多熱門

相關新聞

馬雲現身螞蟻集團20週年活動 提AI巨大變革：我為了未來20年而來

馬雲現身螞蟻集團20週年活動 提AI巨大變革：我為了未來20年而來

支付寶與螞蟻集團昨（8）日舉行20週年慶祝活動，近年鮮少在公開場合露面的阿里巴巴集團創辦人馬雲當晚現身會場，一方面替螞蟻集團員工加油打氣，另方面也透過演說，分享對未來的期望。馬雲強調，過去20年「無中生有」，創造支付寶等，「每一個時代都給每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每個人都能把握住這些機遇和挑戰。」

阿里巴巴：雙11業績表現超出預期

阿里巴巴：雙11業績表現超出預期

停辦雙11晚會！阿里：活動預算補給商家

停辦雙11晚會！阿里：活動預算補給商家

阿里巴巴美國被控壟斷　付138億和解

阿里巴巴美國被控壟斷　付138億和解

阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

阿里25周年　馬雲：不能在競爭和形勢壓力下丟失自己

關鍵字：

阿里巴巴銀泰百貨實體零售

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面