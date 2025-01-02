阿里巴巴全數撤資大潤發　售出78.7％股份...最高獲取553億元

▲阿里巴巴正式賣出大陸大潤發母公司高鑫零售所有股權。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴昨（1）日晚間公告稱，子公司及New Retail與德弘資本訂立協議，出售所持高鑫零售全部股權，合計佔高鑫零售已發行股份總數約78.7%。根據協議，阿里巴巴將從本次交易中最高獲得約131.38億港元（約553億元新台幣），相當於1.75港元／股。

▲大陸大潤發母公司為高鑫零售。（圖／視覺中國CFP）

《金融界》報導，公告稱，出售事項被認為是阿里巴巴集團將其非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。阿里巴巴集團始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，公司將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

據了解，高鑫零售旗下主要品牌正是大潤發，其業態包括大賣場（大潤發）、大潤發Super（超市）等。截至2024年9月30日，該公司「金雞母」大賣場共有466家，較2024年3月31日減少6間，同時，高鑫零售大賣場持續減少求生。

在大賣場獲利不佳的情況下，高鑫零售於2020年推出中小型超市「大潤發Super」力挽狂瀾，同時，還祭出低價策略企圖重新找回市場。

至於大陸近年興起的「會員店」，也是高鑫零售轉型的方向之一。高鑫零售首家M會員店於2023年4月開業，截至2024年9月30日，M會員店數量增為為6間，甚至有一間是將關閉的大潤發賣場改造而來。

然而，會員店則須面對來自沃爾瑪（山姆）及Costco等全球大品牌挑戰。沃爾瑪中國旗下的山姆會員店第50間門市於2024年10月18日在東莞正式開業，山姆北京房山店、北京昌平店、濟南店也正在籌備中。此外，根據Costco消息指，目前中國大陸門店數量為7間，其中，有2家是2024年新開設，未來將持續佈點，擴大營業規模。