馬雲現身螞蟻集團20週年活動　提AI巨大變革：我為了未來20年而來

記者魏有德／綜合報導

支付寶與螞蟻集團昨（8）日舉行20週年慶祝活動，近年鮮少在公開場合露面的阿里巴巴集團創辦人馬雲當晚現身會場，一方面替螞蟻集團員工加油打氣，另方面也透過演說，分享對未來的期望。馬雲強調，過去20年「無中生有」，創造支付寶等，「每一個時代都給每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每個人都能把握住這些機遇和挑戰。」

▲馬雲現身螞蟻集團20週年活動並發表演說。（圖／翻攝微博，下同）

馬雲表示，他不是為了過去20年而來，「未來20年，AI時代帶來的巨大變革，會超出所有人想像，因為AI會是更加偉大的時代，AI會改變一切，但不代表會決定一切，技術固然重要，真正決定勝負的還是今天...能做的是堅持過去20年，讓科技給普通老百姓生活，帶去進步和改變。」

馬雲鼓勵現場螞蟻集團員工們，不經歷風雨怎能見彩虹，感謝過去這些年的經歷和考驗，「感謝這幾年大家對螞蟻的鼓勵，但是更感謝對螞蟻的批評，正是這些鼓勵、批評幫助螞蟻成長，也是螞蟻將來可以走得更遠更穩健的保障。」

據了解，馬雲自阿里巴巴集團退休後，逐漸退出鎂光燈前，醉心於鄉村教育及農漁事業，鮮少在公眾場合露面，僅偶爾在街頭被媒體直擊，或是參加與阿里巴巴集團有關的少數活動，用行動證明自己與阿里巴巴集團的關聯性已不若以往，避免大陸監管機構對阿里巴巴營運的疑慮。