民宅大火害死住客！屋主裝無辜還罵消防救災不力　真相曝光

▲桃園市觀音區玉林路一處民宅於去年4月深夜發生大火，消防人員到場灌救。（資料照／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區玉林路上某處民宅於去年4月間深夜發生大火，當時郭姓屋主順利逃生，但同住的陳姓男已卻逃生不及葬身火窟，桃園地檢署複訊後依過失致死罪嫌起訴；桃園地院審理時，被告郭男否認過失，一度指責消防人員救災不力，法官鑑於死者家屬不願提告，今（21）日下午審結依過失致人於死罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，66歲的郭姓男子為屋主，應有注意電源配置安全以防止火災之發生之責任，去年4月21日晚間10時37分許，郭男位於觀音區玉林路上住宅因電源線短路發生大火，雖經消防人員灌救仍造成房屋焚毀之事實，當時郭姓屋主及時逃出，但同住之陳姓男子卻因火災產生之高溫導致熱休克慘死火場，案經大園警分局報告與桃園地檢署相驗，檢方根據消防局火場調查後認為係電線走火導致衍生大火，郭姓屋主顯有過失致死之罪嫌，檢方偵結依過失致死罪嫌將郭姓屋主起訴。

桃園地院審理時，被告否認過失，辯稱「沒有法律規定屋主要對家裡的電線定期檢修，是消防人員救災不力導致死亡發生」等語，經法院調查認定被告為建築物所有權人，依建築法有維護建築物設備安全之義務，被告疏於注意，未檢修屋內凌亂之電線配置，導致電源線短路引燃而發生火災，被告過失行為與被害陳姓男子死亡結果之發生，具有相當因果關係。

法官審酌，被告因過失造成同住陳姓男子死亡，被告事後否認犯行，但被告好意收留陳姓男子居住20餘年，其家屬均表示不願追究，本案火災幸未波及其他建物，被告亦面臨住家遭焚毀之困境，法官審結依過失致人於死罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。