2025年「處女、天蠍、射手」財運超旺！　3星座要注意

▲2025財神爺獎落誰家？（圖／方萬民攝）

文／CTWANT

財運對許多人來說是不可忽視的重要課題，知名星座塔羅老師小孟老師根據2025年星象變化，為大家預測財運走勢，有些星座會迎來滾滾財運，也有些則需謹慎應對財務挑戰。小孟老師也教大家簡單補運小技巧，幫助大家在2025年都能事事順心、發大財。

2025財運亨通前3名：處女座、天蠍座、射手座

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處女座是2025年最佳財運代表，火星順行進入財帛宮，財運將帶來強烈的提升和突破。火星的影響會增強處女座的行動力和自信心，尤其在金錢相關的決策，會顯得果斷而準確。在投資理財方面有望取得豐厚回報，特別是敢於嘗試新的財務策略或高收益項目，財務增長勢頭顯著。

火星順行也促使處女座積極尋找增加收入的機會，不論是職場加薪還是副業發展，都可能帶來額外的財務來源。而且，火星的動力還有助於改善現有的資源分配，提升現金流，讓財務更為穩定與健康。2025年對處女座來說將是財務蓬勃發展的時期。

2025年財運排名第二的天蠍座，因水星順行帶來清晰的思維與良好的溝通能力，在財務管理和理財策略上大有幫助。特別是在解決過去的財務問題或未結的債務上，會找到有效的解決方案。

天蠍座在職場上也會有更多財務回報的機會，例如加薪、獎勵或其他與績效掛鉤的收入。與此同時，天蠍座的洞察力增強，能夠發現隱藏的投資機會，並從中受益。此外，水星順行還會促使天蠍座在財務細節上更加謹慎，避免不必要的開支。整體而言，2025年對天蠍座來說是重新整理財務、增強財務實力的好時機。

財運排名第三的射手座，因水星順行代表著溝通、交易和資訊流通的順暢，對射手座來說是一個改善財務狀況的理想時機。射手座在這段時間會更容易做出明智的財務決策，無論是處理日常財務還是進行長期投資，都變得更加精準有效。

射手座在談判、簽訂合同和處理與金錢相關的事務中表現出色，可能會得到加薪或更多的獎金，還可能帶來一些意外收入，例如過去投資的回報或意外的財務進展。這段時期，適合重新審視過去的財務規劃，進行更合理的資源配置，以獲取長期穩定的財務回報，讓射手座的財運在2025年呈現穩中有升的好局勢。

▲針對想補運的朋友，小孟老師傳授「右邊法則」，什麼東西都放右邊有機會發暗財。（圖／詹惟中提供）

2025財務謹慎前3名：獅子座、牡羊座、水瓶座

2025年，獅子座會同時遇到水逆和火逆，與金錢相關的溝通、合約、交易可能出現延誤或誤解，尤其是投資或購物時要特別謹慎，避免衝動購買或不必要的開支。在簽署文件或協議時，最好三思而後行，建議多花些時間檢查細節，以免因小錯誤導致大損失。

另一方面，火逆則可能讓獅子座在財務管理上感到壓力，尤其在追求財務目標或處理衝突時感到力不從心，避免冒進或風險較高的決策，保持冷靜並尋求實際且可行的策略非常重要。儘管面臨挫折，但這也是重新評估財務策略的好機會，調整現有計畫，為未來打下更穩固的基礎。

2025年，牡羊座的財運在土逆和水逆期間可能面臨較大挑戰，使財務成長變得緩慢，特別是在長期投資、儲蓄或房產相關的計畫，感到前進困難或結果不如預期。這期間需要更多耐心，不能期待快速回報，審視過去的決策，修正錯誤並建立更穩健的財務基礎是關鍵。

水逆會讓牡羊座在日常財務處理上遇到問題，像是交易延誤、合約糾紛或付款系統出錯，因此避免進行大額交易或簽訂長期合約，這些事務可能會出現反覆修改或意外變數，也需要特別小心財務文件的細節。

2025年，水瓶座要特別留意5月至10月的冥王星逆行，將對財運產生深遠影響，尤其在長期財務計劃和資源分配上，需要進行深入的反思和調整。冥王星逆行往往帶來潛在問題的揭露，水瓶座可能會發現過去忽略的財務風險，或是察覺到某些投資和資源管理上的漏洞。

雖然這段時間可能感到壓力和困難，但也提供了重新定位財務策略的機會，應該避免冒險性的投資行為，專注於整理財務狀況，解決長期累積的問題，尤其是債務或資源分配方面，這也是水瓶座反思財務價值觀和資源利用的關鍵時刻。

▲想求桃花者，小孟老師建議，可以買一個護唇膏放在紅包袋裡，放在床的右邊，每次出門觀想玫瑰花再擦護唇膏。（圖／報系資料庫）

有沒有什麼方法可以為自己求得一年好運？小孟老師建議，多穿綠色衣服與配飾，另外他也傳授「右邊法則」補運，「什麼東西都放右邊，右邊可以放立燈，手機放右邊，也可以放5根筷子綁起來放右邊。」小孟老師解釋，因為蛇年屬陰，左為陽右為陰，所以蛇年什麼東西放右邊能大發暗財。

針對求桃花者，小孟老師建議，可以買一個護唇膏放在紅包袋裡，放在床的右邊，每次出門觀想玫瑰花再擦護唇膏；求財者，他則建議，可綁代表皇帝顏色的黃色線在水龍頭，代表有財水，也要注意居家通風，空氣品質提升，自然財運就會旺。

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