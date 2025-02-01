國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

▲國5北上收假車潮可能塞到半夜。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節準備收假，今天(1日)大年初四將湧現大量北返車潮，將是北上最塞的一天，收假北返交通量為平常1.6倍，國道有11處地雷路段恐塞爆，國5北上料連塞18小時，要塞到隔天凌晨3點才紓解。

國道初四將是收假車潮高峰，雙向交通量136萬車公里，北上交通量76百萬車公里，為平日的1.6倍，將是北上車潮最塞的一天。

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高公局預判，初四國道有11處易塞路段，包括國1北向的西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北上的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林。

橫向國道方面，易塞路段包括國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的西向仁武至左營端。

其中國5北上車潮上午9時就會出現，且預測會一路塞到凌晨3點，北上路段連續回堵18小時；國1北上苗栗到湖口、國3大山到香山等路段也分別將塞到凌晨2點到3點。

高公局表示，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

另國5預估上午9時起北向車流也會逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，高公局建議用路人上午9時前出發。