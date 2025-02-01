　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

▲▼國5北上塞車車陣塞到整條國道發亮。（圖／高公局）

▲國5北上收假車潮可能塞到半夜。（示意圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節準備收假，今天(1日)大年初四將湧現大量北返車潮，將是北上最塞的一天，收假北返交通量為平常1.6倍，國道有11處地雷路段恐塞爆，國5北上料連塞18小時，要塞到隔天凌晨3點才紓解。

國道初四將是收假車潮高峰，雙向交通量136萬車公里，北上交通量76百萬車公里，為平日的1.6倍，將是北上車潮最塞的一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判，初四國道有11處易塞路段，包括國1北向的西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北上的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林。

橫向國道方面，易塞路段包括國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的西向仁武至左營端。

其中國5北上車潮上午9時就會出現，且預測會一路塞到凌晨3點，北上路段連續回堵18小時；國1北上苗栗到湖口、國3大山到香山等路段也分別將塞到凌晨2點到3點。

高公局表示，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

另國5預估上午9時起北向車流也會逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，高公局建議用路人上午9時前出發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

強冷空氣也開工！　專家曝「開工日」激凍：有機會挑戰寒流

1縣市大雨特報！明晚轉涼　「開工日」強烈冷氣團探10℃

快訊／05:18台南東山規模3.3地震　最大震度2級

初五迎財神！10大人氣財神廟統整　領錢母、法扇「送窮」

孫子肚子痛！阿伯高鐵求藥遭拒「怒嗆列車長」　班次延誤乘客傻眼

醫揭密「6大長壽食物」　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險

紅包袋別急丟！4大「招財秘訣」讓你新年財運滾滾來

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【鏡子屋迷路記】找到好友直奔 下秒撞上鏡子XD

「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

強冷空氣也開工！　專家曝「開工日」激凍：有機會挑戰寒流

1縣市大雨特報！明晚轉涼　「開工日」強烈冷氣團探10℃

快訊／05:18台南東山規模3.3地震　最大震度2級

初五迎財神！10大人氣財神廟統整　領錢母、法扇「送窮」

孫子肚子痛！阿伯高鐵求藥遭拒「怒嗆列車長」　班次延誤乘客傻眼

醫揭密「6大長壽食物」　女性每日喝綠茶可降低30%死亡風險

紅包袋別急丟！4大「招財秘訣」讓你新年財運滾滾來

「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

川普決定2／1起加徵關稅！美股翻黑跌337點　台積電ADR反漲

連床都消失！租客欠租失聯　房東開門驚見「家具搬光」滿地垃圾

牙齒也有過年病？美女醫教你「4不2要」再破解迷思

機車撞蝦皮貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

萬元初精品小皮件推薦！LV鑰匙零錢包、DIOR緹花卡夾　年終也能開心買

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

台積電股價破千張忠謀老戰友身家曝光　分紅制度因他一句話催生

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

生活熱門新聞

初四迎財神！7大地雷一次看

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

開工冷蛇蛇！雨襲變天冷氣團11°C凍台

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

明天各地降雨機率高！下周一「探9度低溫」強烈冷氣團來襲

超寵魔人「竟包養買春妹」秒給100萬　正宮求離婚！

凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機

即／基隆、新北萬戶停水！　恢復時間曝

孫子肚痛！翁高鐵求藥遭拒怒嗆列車長

獨／南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

長輩出國拿護照蓋章　外交部解答了

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

過年走春！「1景點」幾乎全喊雷：真的看不懂

更多熱門

相關新聞

即／大樂透1億獎號出爐！百萬紅包剩331組

即／大樂透1億獎號出爐！百萬紅包剩331組

114年春節加碼總額高達10.5億元，為史上最高紀錄，大樂透頭獎今（31日）保證1億元，另外春節加碼「百萬大紅包」目前還有331組待送出，「10萬小紅包」則還有534組，快來看看幸運兒是不是你！

明日湧北返車潮！「國道11地雷路段」曝　上午9點前出發避塞

明日湧北返車潮！「國道11地雷路段」曝　上午9點前出發避塞

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

頂級粵菜迎新春　打造「金蛇舞春新春盛宴」

頂級粵菜迎新春　打造「金蛇舞春新春盛宴」

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」驚呆

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」驚呆

關鍵字：

交通春節車潮北上塞車國道高公局易塞初四

讀者迴響

熱門新聞

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

初四迎財神！7大地雷一次看

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

即／彰化惡火再添1死　一家四口母宣不治

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

晚婚但會很幸福三大星座！

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面