24hrs不打烊！屏東潮州年街市集湧30萬人　警開574張違停紅單

▲潮州警方拖吊違規停放車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮年街市集從除夕1月28日到2月1日共5天，打著24小時不打烊營業，由於現場攤位超過400攤，連日來估計湧入逾30萬人，但違規停車嚴重引發民怨，潮州警分局4天來已開出574件違規停車告發單，今(1)日是最後一天，警方籲請民眾依規定停車，以免被開單告發。

潮州警分局表示，潮州鎮公所於1月28日至2月1日舉辦的屏東潮州「春節年街」市集活動，每天吸引大批民眾參與，為確保活動期間鎮內交通順暢，潮州分局與潮州鎮公所協調，委託拖吊車隨時待命。若發現即逕行拖吊，確保交通順暢暨安全。

連日來，110報案系統不斷接獲民眾檢舉車輛違規亂停，其以熱點以南進路、朝昇東路、民生路、育英路、福康街、中山路等為主，已開出574件告發單。

潮州警方表示，根據預測，每日18時至22時將是活動的交通高峰時段，清水南路及興隆路段可能出現大量車流與遊客。警方提醒，違規停放的車輛將被移置至運動公園旁的公有停車場內，請民眾提前規劃停車位置，善用P1-P8公有停車場。從停車場步行至年街會場僅需5至10分鐘，既方便又能避免違規停車被罰款與拖吊的風險。

潮州分局長林明波呼籲，春節連假期間開車出遊，務必遵守交通標誌與標線停車規範，切勿因一時貪圖方便而將車輛違規停放。違規停車將面臨罰單與拖吊處理，恐影響節日心情。民眾遵守交通規定，不僅能提升自身旅遊品質，也能共同維護年節期間的交通秩序。