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藍腹鷴也來了！林地恢復生機...九九峰自然區成動植物天堂

▲藍腹鷴於九九峰自然區現蹤。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲藍腹鷴於九九峰自然區現蹤。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

1999年九二一地震讓九九峰產生崩塌地景，林業保育署南投分署經20多年進行集水區防災整治及生態保育相關措施，林地已恢復盎然生機：九九峰自然區迄今已有21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡，也以紅外線相機紀錄到石虎及藍腹鷴等等諸多保育動物，儼然成為稀有植物及保育動物的天堂。

南投分署表示，九九峰座落草屯鎮雙冬里油車坑上游集水區，屬埔里事業區第16林班，雖無常流水，但在九二一地震受創慘重，經該分署依整體分期及消減災害同步治理原則、實施集水區防砂治理工程後，土砂有效抑制且林相成長穩定；經保留區資源調查與監測分析結果，植生已回復達九成以上、林地也回復到震前綠意地景，並於112至113年間接續完成整體治理工程。

▲九九峰自然區攝得石虎出沒。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲九九峰自然區攝得石虎出沒。

南投分署說明，上述工程位於鳥嘴潭人工湖上游，以修復取代新建的思維，運用現場既有壩體搭採回收廢輪胎及型鋼進行改良強化及提升強度，納入木排樁護岸、砌石護坡、動物通道設計發想，完成上游防災、中游攔蓄調控、下游減災兼顧安全經濟延壽、節能減碳固碳，落實生態友善機制之整體周延治理林地防砂工程，除減少對中部重要水資源設施淤積，也可降低對石虎、巴氏銀鮈這些保育類動物棲地劣化影響。

▲▼油車坑集水區治理兼顧生態保育，以保護九九峰自然風貌。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲保護九九峰自然風貌，油車坑治理兼顧生態保育。（圖／林業保育署南投分署提供）

其中為落實友善生態機制完成棲地改善，南投分署以將全區工程規模縮小化及構造物緩坡化，有高差處設置動物通道，讓油車坑全段無障礙空間，達到橫向無阻隔、棲地不中斷的目標，並積極營造及保留水域環境潭區，以期作為雙向連結上游九九峰及下游烏溪流域樞紐工程；本工程也利用國產材作為擋土護坡，實際提高國產材自給率及推展淨零碳排政策，創造極佳的綠色循環經濟。

南投分署長李政賢表示，該分署於去年度完成整治工程，工程品質也獲農業部肯定，推薦參加公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」，將持續為各項集水區治理計畫工程善盡職責、肩負起永續林業生態之使命。

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