薰衣草森林掰了北屯進駐南投　引進「氫氣熱氣球」300米高空賞景

▲薰衣草森林集團董事長王村煌透露新計畫，明年3月將進駐南投九九峰，園區占地4.9公頃。（示意圖／薰衣草森林提供）



記者游瓊華／台中報導

知名薰衣草森林集團位在北屯大坑地區、經營15年的景觀餐廳兼戶外婚禮場地的「心之芳庭」，將在今年3月31日熄燈。所屬集團、薰衣草森林董事長王村煌曝新計畫，集團將進駐南投九九峰園區，除了心之芳庭會在新園區重新迎客外，園區也將自法國引進全台首座氫氣熱氣球，讓遊客在300公尺高空中一覽南投美景，目前施工進度已經超過9成，預計2026年3月正式營運。

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▲薰衣草森林積極布局海內外旅遊市場，除了南投之外，明年在北海道也要開設高檔渡假村。（圖／記者游瓊華攝、薰衣草森林提供）



薰衣草森林規劃明年開幕的南投九九峰新園區占地4.9公頃，將與知名業者微熱山丘、卓也藍染、鴻禧旅行社等品牌合作，並且引進全台首座氫氣熱氣球。

王村煌透露，光是熱氣球的採購成本就高達1億元，熱氣球可以升至300公尺高，高於九九峰。除了熱氣球吸引人之外，園區內還將引進日本北海道知名獨立咖啡森彥(MORIHICO.)，成全球海外首發店，粗估整個園區可每年吸引超過50萬名遊客到訪，創造2.5億元年營收，進一步帶動地方觀光產業。

此外，薰衣草森林旗下旅宿品牌「緩慢Adagio」也瞄準民眾對日本從快閃到深度旅遊的旅行方式，深耕北海道旅遊市場，打造以四季風景、獨特體驗的高端旅宿「緩慢‧北海道十勝岳渡假村」，可360度欣賞美瑛丘陵、十勝連峰四季風景，預計明年夏天正式營運。